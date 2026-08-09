Несмотря на всемирную славу, увидеть эту пещеру собственными глазами удается далеко не каждому, пишет 24 Канал.

Почти 270 километров подземных ходов

Пещера Оптимистическая расположена недалеко от села Королевка в Тернопольской области. Ее открыли львовские спелеологи в 1966 году.

Сначала исследователи считали, что она небольшая, однако с каждой новой экспедицией открывали все больше ходов. Сегодня общая длина исследованных галерей превышает 260 километров, а работы продолжаются и по сей день.

Именно поэтому Оптимистическая считается самой длинной гипсовой пещерой в мире и одним из крупнейших пещерных лабиринтов планеты.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Название Оптимистическая пещера получила в шутку. Когда львовские спелеологи заявили, что нашли огромную пещеру, коллеги отнеслись к этому скептически и назвали их слишком оптимистичными. Впоследствии именно это название закрепилось официально.

Пещера Оптимистическая: смотреть видео

Почему сюда почти не пускают туристов?

В отличие от многих туристических пещер, Оптимистическая не имеет широких освещенных маршрутов с поручнями. Она состоит из огромного количества узких коридоров, залов и разветвлений, которые часто очень похожи друг на друга.

Из-за этого даже опытные спелеологи пользуются подробными картами, специальными отметками и современными навигационными приборами. Без проводника шансов самостоятельно найти выход практически нет. Внутри пещеры круглый год поддерживается температура около 10 – 11 градусов тепла, а влажность приближается к 100%.

Несмотря на мировую известность, Оптимистическая не является классическим туристическим объектом. Попасть в нее можно только в составе организованной группы и в сопровождении опытных спелеологов.

Перед спуском участникам выдают специальное снаряжение: каску, налобный фонарь и защитную одежду. Часть маршрутов проходит по узким проходам, где приходится буквально ползти. Именно поэтому экскурсии сюда рассчитаны прежде всего на людей, готовых к активному приключению, а не к обычной прогулке.

Под землей находятся природные "произведения искусства"

Оптимистическая пещера славится не только своими масштабами. Внутри можно увидеть гипсовые кристаллы разных форм, каменные "розы", необычные минеральные образования и большие залы, получившие собственные названия.

Как выглядит пещера изнутри / @lietomax

Некоторые кристаллы достигают нескольких десятков сантиметров в длину, а отдельные участки настолько хорошо сохранились, что напоминают природный музей. Поскольку пещера образовалась в толще гипсовых пород примерно 14 миллионов лет назад, она является важным объектом для научных исследований.

Несмотря на десятки лет экспедиций, Оптимистическая до сих пор не раскрыла всех своих секретов. Спелеологи регулярно открывают новые ходы и уточняют карту пещеры. Именно поэтому ее общая длина время от времени увеличивается. Специалисты не исключают, что в будущем лабиринт может оказаться еще больше, чем считается сейчас.

Оптимистическая уже давно стала одной из самых известных природных достопримечательностей Украины и входит в список мест, привлекающих спелеологов со всего мира.