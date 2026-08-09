Попри світову славу, побачити цю печеру на власні очі вдається далеко не кожному, пише 24 Канал.

Майже 270 кілометрів підземних ходів

Печера Оптимістична розташована неподалік села Королівка на Тернопільщині. Її відкрили львівські спелеологи у 1966 році.

Спочатку дослідники вважали, що вона невелика, однак із кожною новою експедицією відкривали дедалі більше ходів. Сьогодні загальна довжина досліджених галерей перевищує 260 кілометрів, а роботи тривають і досі.

Саме тому Оптимістична вважається найдовшою гіпсовою печерою у світі та одним із найбільших печерних лабіринтів планети.

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Назву "Оптимістична" печера отримала через жарт. Коли львівські спелеологи заявили, що знайшли величезну печеру, колеги поставилися до цього скептично й назвали їх надто оптимістичними. Згодом саме ця назва закріпилася офіційно.

Печера Оптимістична: дивитись відео

Чому сюди майже не пускають туристів?

На відміну від багатьох туристичних печер, Оптимістична не має широких освітлених маршрутів із поручнями. Вона складається з величезної кількості вузьких коридорів, залів і розгалужень, які часто дуже схожі між собою.

Через це навіть досвідчені спелеологи користуються детальними картами, спеціальними позначками та сучасними навігаційними приладами. Без провідника шансу самостійно знайти вихід практично немає. Усередині печери цілий рік тримається температура близько 10 – 11 градусів тепла, а вологість наближається до 100%.

Попри світову популярність, Оптимістична не є класичним туристичним об'єктом. Потрапити до неї можна лише у складі організованої групи та в супроводі досвідчених спелеологів.

Перед спуском учасникам видають спеціальне спорядження: каску, налобний ліхтар і захисний одяг. Частина маршрутів проходить вузькими лазами, де доводиться буквально повзти. Саме тому екскурсії сюди розраховані насамперед на людей, які готові до активної пригоди, а не до звичайної прогулянки.

Під землею є природні "витвори мистецтва"

Оптимістична славиться не лише своїми масштабами. Усередині можна побачити гіпсові кристали різних форм, кам'яні "троянди", незвичайні мінеральні утворення та великі зали, які отримали власні назви.

Який вигляд має печера всередині / @lietomax

Деякі кристали сягають кількох десятків сантиметрів у довжину, а окремі ділянки настільки добре збереглися, що нагадують природний музей. Оскільки печера утворилася в товщі гіпсових порід приблизно 14 мільйонів років тому, вона є важливим об'єктом для наукових досліджень.

Попри десятки років експедицій, Оптимістична досі не розкрила всіх своїх секретів. Спелеологи регулярно відкривають нові ходи та уточнюють карту печери. Саме тому її загальна довжина час від часу збільшується. Фахівці не виключають, що в майбутньому лабіринт може виявитися ще більшим, ніж вважають зараз.

Оптимістична вже давно стала однією з найвідоміших природних пам'яток України та входить до переліку місць, які приваблюють спелеологів з усього світу.