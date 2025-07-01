Сообщает 24 Канал со ссылкой на автора YouTube-канала "Smart Kicks".

Смотрите также В США даже посуду моют иначе: в чем особенность подхода американцев

Какие функции имеет петля на кроссовках сзади

Эта маленькая петелька на пятке называется Heel Tab. Блогер объясняет, что это действительно полезный элемент, который выполняет несколько важных функций.

Прежде всего эта петля упрощает процесс обувания. Именно это ее главное и самое очевидное назначение, которое, впрочем, часто остается без внимания. Если потянуть за петельку во время обувания, особенно, если это тесные или высокие кроссовки, можно легко надеть их, не деформируя заднюю часть.

Какие функции выполняет петля на кроссовках / Фото Unsplash

Это не только упрощает процесс, но и помогает продлить срок эксплуатации кроссовок, сохраняя их форму и целостность.

Кроме этого, по данным экспертов издания Essanews и других источников, у Heel Tab есть еще несколько важных применений:

Дополнительная фиксация стопы. Если обувь кажется слишком большой или нестабильной, петелька может пригодиться. Через нее можно пропустить шнурки, чтобы лучше зафиксировать ногу в области лодыжки. Это помогает стабилизировать стопу, предотвратить нежелательные движения внутри обуви и обеспечить лучшую поддержку во время активных занятий.

Если обувь кажется слишком большой или нестабильной, петелька может пригодиться. Через нее можно пропустить шнурки, чтобы лучше зафиксировать ногу в области лодыжки. Это помогает стабилизировать стопу, предотвратить нежелательные движения внутри обуви и обеспечить лучшую поддержку во время активных занятий. Удобство при транспортировке и сушке. Эта деталь также значительно облегчает транспортировку обуви, особенно, если она грязная. За петельку легко взяться, не задевая загрязненную поверхность. Более того, после стирки кроссовки можно повесить за петли для быстрой сушки – это обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и ускоряет процесс высыхания. Такая функция особенно полезна в путешествиях или во время походов, когда нужно высушить обувь в полевых условиях.

Итак, петля на задней части кроссовок – это не просто элемент декора, а функциональная деталь, которая значительно улучшает опыт ношения спортивной обуви, делает его более комфортным и позволяет продлить срок его эксплуатации.