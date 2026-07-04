Почему обычная вилка так возмущала людей и как ей удалось стать неотъемлемой частью повседневной жизни – рассказал National Geographic.

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Почему вилку считали греховной?

Первые вилки использовались еще в Древней Византии и на Ближнем Востоке, однако в Западную Европу они попали лишь примерно в XI веке. Именно тогда и возникла одна из самых известных историй, которая надолго испортила репутацию этого столового прибора.

По преданию, византийская принцесса Мария Аргиропулина, вышедшая замуж за венецианского дожа, отказывалась есть руками. Для трапез она использовала небольшую золотую вилку с двумя зубцами.

Такое поведение вызвало волну возмущения среди духовенства. Один из церковных деятелей заявил, что Бог уже дал человеку "естественные вилки" – пальцы, а потому пользование металлическим прибором является проявлением гордыни и чрезмерной роскоши.

Когда принцесса вскоре умерла от болезни, многие восприняли это как "Божье наказание" за тщеславие. Именно после этого вилку стали называть "дьявольским изобретением", а ее распространение в Европе надолго затормозилось.

Первые вилки, сохранившиеся до наших дней / The Metropolitan Museum of Art

От предмета роскоши к повседневности

Несмотря на критику, вилка постепенно начала набирать популярность в итальянских город-государствах. В первую очередь ее использовали представители аристократии, ведь золотые и серебряные приборы были дорогими и подчеркивали высокий статус владельца.

В XVI веке моду на вилки во Францию привезла итальянская аристократка Екатерина Медичи после брака с будущим французским королем Генрихом II.

Сначала французская знать высмеивала новинку, считая ее странной и неудобной, но уже через несколько десятилетий она стала частью королевского этикета.

Постепенно мода распространилась и на другие страны Европы. В Англии вилки начали активно использовать только в XVII веке, а широкое распространение они получили еще позже.

Почему люди так долго не доверяли вилке?

Историки объясняют, что дело было не только в религии. В средневековье есть руками считалось совершенно естественным, а специальные приборы казались излишней роскошью.

Кроме того, ранние вилки имели всего два зубца и были менее удобными, чем современные. Лишь с развитием культуры трапезы и правил этикета вилка перестала быть символом тщеславия и стала обычным предметом быта.

Сегодня в это трудно поверить, но когда-то из-за нее велись настоящие споры, а люди искренне верили, что пользоваться ею – грех.