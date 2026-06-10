Операционный шеф гастрохолдинга "Инакши" Илья Кунтий в своем видео в TikTok назвал популярные продукты, которые часто заменяют более дешевыми аналогами.

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Популярные продукты, которые часто оказываются дешевыми аналогами

По словам шефа, одним из самых распространенных продуктов, который часто оказывается подделкой, является васаби, которое подают к суши. Настоящий японский васаби стоит очень дорого, поэтому в большинстве случаев потребителям предлагают смесь хрена и горчицы с добавлением зеленого красителя.

Васаби часто заменяют аналогом / Фото Unsplash

Еще один продукт, который часто заменяют более дешевым аналогом, – ваниль. В выпечке обычно используют не натуральную стручковую ваниль, а синтетический ванилин или ванильный сахар. Причина та же – высокая стоимость натуральной специи.

Также Кунтий обратил внимание на корицу. По его словам, в магазинах чаще всего продается кассия – более дешевая разновидность специи, который многие покупатели ошибочно считают настоящей корицей. Натуральная корица имеет более хрупкую структуру и более выразительный аромат.

Корица / Фото Unsplash

В список попало и трюфельное масло. Илья Кунтий отмечает, что настоящие трюфели являются одними из самых дорогих грибов в мире, поэтому бюджетное трюфельное масло обычно содержит ароматизаторы, которые лишь имитируют характерный вкус и запах деликатеса.