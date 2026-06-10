Операційний шеф гастрохолдингу "Інакші" Ілля Кунтий у своєму відео в TikTok назвав популярні продукти, які часто замінюють дешевшими аналогами.

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Популярні продукти, які часто виявляються дешевими аналогами

За словами шефа, одним із найпоширеніших продуктів, який часто виявляється підробкою, є васабі, яке подають до суші. Справжній японський васабі коштує дуже дорого, тому в більшості випадків споживачам пропонують суміш хрону та гірчиці з додаванням зеленого барвника.

Васабі часто заміняють аналогом / Фото Unsplash

Ще один продукт, який часто замінюють дешевшим аналогом, – ваніль. У випічці зазвичай використовують не натуральну стручкову ваніль, а синтетичний ванілін або ванільний цукор. Причина та сама – висока вартість натуральної спеції.

Також Кунтий звернув увагу на корицю. За його словами, у магазинах найчастіше продається касія – дешевший різновид спеції, який багато покупців помилково вважають справжньою корицею. Натуральна кориця має більш крихку структуру та виразніший аромат.

Кориця / Фото Unsplash

До списку потрапила й трюфельна олія. Ілля Кунтий зазначає, що справжні трюфелі є одними з найдорожчих грибів у світі, тому бюджетна трюфельна олія зазвичай містить ароматизатори, які лише імітують характерний смак і запах делікатесу.