Наиболее устойчивыми остаются те сферы, где важны креативность, эмоциональный интеллект, моральное суждение и умение справляться с непредвиденными ситуациями. Об этом пишет издание UNILAD со ссылкой на исследование TargetJobs.

Какие профессии ИИ может легко заменить

Наиболее уязвимыми к автоматизации являются профессии, которые легко преобразовать в алгоритмы. Среди них – ввод данных, административные должности, обслуживание клиентов и некоторые технические специальности.

Искусственный интеллект / Фото Unsplash

Искусственный интеллект может выполнять подобные задачи быстрее и без типичных для людей ошибок. В то же время профессии, требующие сложного взаимодействия с людьми или физического труда, остаются менее уязвимыми.

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Какие профессии будет сложно заменить искусственным интеллектом

Медицина и психология. ИИ может помогать с анализом информации, диагностикой и другими задачами, однако не способен полностью заменить человеческое сочувствие, тепло и психологическую поддержку.

Образование и тренинги. Учителям и тренерам важно не только передавать знания, но и взаимодействовать с людьми. Сочетание технологий с эмоциональным интеллектом остается важной составляющей развития учащихся.

Креативные индустрии. ИИ способен генерировать идеи, однако уникальный и эмоционально ощутимый контент остается сферой, где вклад человека имеет особое значение. Речь идет, в частности, о дизайне, рекламе и сторителлинге.

Квалифицированные ремесла. Строители, электрики, инженеры и другие мастера работают с физически непредсказуемыми задачами. Из-за этого полная автоматизация таких профессий остается более сложной.

Этика, регулирование и политика. Специалисты в области законодательства, управления и контроля должны следить за ответственным использованием ИИ. Именно поэтому участие человека в этих процессах остается критически важным.

Часть профессий трудно заменить искусственным интеллектом / Фото Shutterstock

По данным TargetJobs, ключевым преимуществом человека являются гибкость и способность сочетать технологические знания с социальными навыками. Наиболее конкурентоспособными на рынке труда останутся те, кто сможет эффективно сотрудничать с искусственным интеллектом, а не пытаться противостоять ему.

Как защитить карьеру от ИИ

Эксперты советуют развивать "мягкие навыки" и повышать эмоциональный интеллект, научиться эффективно использовать ИИ как инструмент и расширять профессиональные компетенции.

Также важно инвестировать в непрерывное обучение и профессиональные связи. Таким образом, будущее рынка труда заключается не столько в борьбе человека с машинами, сколько в умении использовать технологии в сочетании с собственными уникальными способностями.