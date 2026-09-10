Найбільш стійкими залишаються ті сфери, де важливі креативність, емоційний інтелект, моральне судження та робота з непередбачуваними ситуаціями. Про це пише видання UNILAD із посиланням на дослідження TargetJobs.

Які професії ШІ може легко замінити

Найуразливішими до автоматизації є професії, які легко перетворити на алгоритми. Серед них – введення даних, адміністративні посади, обслуговування клієнтів та деякі технічні спеціальності.

Штучний інтелект / Фото Unsplash

Штучний інтелект може виконувати подібні завдання швидше та без типових для людей помилок. Водночас професії, які потребують складної взаємодії з людьми або фізичної роботи, залишаються менш вразливими.

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Які професії буде важко замінити штучним інтелектом

Медицина та психологія. ШІ може допомагати з аналізом інформації, діагностикою та іншими завданнями, однак не здатен повністю замінити людське співчуття, тепло та психологічну підтримку.

Освіта та тренінги. Учителям і тренерам важливо не лише передавати знання, а й взаємодіяти з людьми. Поєднання технологій з емоційним інтелектом залишається важливою складовою для розвитку учнів.

Креативні індустрії. ШІ здатен генерувати ідеї, однак унікальний та емоційно відчутний контент залишається сферою, де людський внесок має особливе значення. Йдеться, зокрема, про дизайн, рекламу та сторителінг.

Кваліфіковані ремесла. Будівельники, електрики, інженери та інші майстри працюють з фізично непередбачуваними завданнями. Через це повна автоматизація таких професій залишається складнішою.

Етика, регуляція та політика. Фахівці у сфері законодавства, управління та контролю мають стежити за відповідальним використанням ШІ. Саме тому людська участь у цих процесах залишається критично важливою.

Частину професії важко замінити штучним інтелектом / Фото Shutterstock

За даними TargetJobs, ключовою перевагою людини є гнучкість і здатність поєднувати технологічні знання із соціальними навичками. Найбільш конкурентоспроможними на ринку праці залишатимуться ті, хто зможе ефективно співпрацювати зі штучним інтелектом, а не намагатиметься протистояти йому.

Як захистити кар'єру від ШІ

Експерти радять розвивати "м'які навички" та підвищувати емоційний інтелект, навчитися ефективно використовувати ШІ як інструмент і розширювати професійні компетенції.

Також важливо інвестувати в безперервне навчання та професійні зв'язки. Таким чином, майбутнє ринку праці полягає не стільки у боротьбі людини проти машин, скільки з умінням використовувати технології разом із власними унікальними здібностями.