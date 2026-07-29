Ее изобрели как оригинальный элемент декора стен, но все пошло не по плану, пишет Medium.

От обоев к мировому изобретению

Пузырчатую пленку изобрели в 1957 году американские инженеры Альфред Филдинг и Марк Шаванн. Они экспериментировали с двумя пластиковыми шторками для душа, которые склеили между собой так, чтобы внутри остались пузыри.

Идея была достаточно неожиданной: изобретатели хотели создать объемные декоративные обои для домов. Однако покупатели не оценили такой дизайн, потому проект быстро провалился.

Впрочем, инженеры не отказались от своего изобретения. В 1960 году они основали компанию Sealed Air и начали искать новое применение материала.

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Сначала его тестировали как изоляцию для теплиц, но и эта идея не стала популярна. Настоящий прорыв произошел только год спустя, когда изобретатели поняли, что воздушные пузыри прекрасно защищают хрупкие предметы во время транспортировки.

Как пленка стала популярной?

Первым крупным клиентом стала компания IBM, использовавшая пузырчатую пленку для перевозки компьютеров IBM 1401. Именно после этого материал стал стремительно набирать популярность, а вскоре стал стандартом для упаковки техники, стекла и других хрупких вещей.

Первоначально изобретение называлось Air Cap, но впоследствии получило знакомое всем название Bubble Wrap.

Интересно, что сегодня компания Sealed Air ежегодно производит столько пузырчатой пленки , что хватило бы, чтобы обернуть экватор Земли примерно десять раз.

Популярность изобретения оказалась настолько велика, что впоследствии в США даже появился День благодарности пузырчатой пленке – Bubble Wrap Appreciation Day. Его каждый год отмечают в последний понедельник января, а в соцсетях в этот день традиционно публикуют видео, где лопают пузыри.

Ученые также объясняют, почему людям нравится этот процесс. По словам исследователей, ритмическая лопасть пузырьков может ненадолго снижать уровень стресса и давать мозгу ощущение быстрого завершения простого действия. Именно поэтому пузырчатую пленку многие воспринимают не только как упаковочный материал, но и как своеобразный антистресс.