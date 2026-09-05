Название этой местности менялось, а о ее происхождении появилось несколько версий, пишет 24 Канал.
Как появилась Мышоловка?
Мышаловка впервые упоминается в документах 1618 года. Тогда это было поселение, принадлежавшее Печерскому монастырю.
Впоследствии местность долгое время входила в хозяйственно-экономический комплекс Киево-Печерской лавры. Одно из объяснений названия связывает его с мельницей. Согласно этой версии, сюда свозили зерно из окрестных сел, а на местной мельнице его мололи и смешивали. Именно отсюда могло произойти название Мышаловка.
Есть и другая версия, которая гораздо лучше объясняет современное название. Местность расположена в котловине между холмами, поэтому издалека она действительно напоминает своеобразную ловушку. Именно поэтому название могли связать со словом "мышеловка".
Здесь никогда не было просто "городского района"
В XIX веке Мышоловка оставалась селом Хотовской волости Киевского уезда. И людей здесь было немало: в 1838 году здесь проживало 84 человека, в 1891-м – уже 491, а в 1900 году – 716 человек.
Местные жители занимались земледелием, а часть населения работала в Киеве. На рубеже XIX – XX веков здесь также действовали пять кирпичных заводов, а жители, в частности, зарабатывали на перевозке кирпича.
В состав Киева Мышалевка вошла в 1923 году. Постепенно бывшее село стало частью современного Голосеевского района.
А что с легендой о казаках?
Вокруг Мышаловки существует еще одна впечатляющая история. Согласно местной легенде, в 1651 году казаки якобы заманили сюда войско Януша Радзивилла, использовав особенности рельефа в качестве естественной ловушки. Впрочем, эту историю следует воспринимать именно как легенду, а не как установленный исторический факт.
Главная проблема в том, что название Мышаловка было зафиксировано еще в 1618 году, то есть задолго до событий, с которыми его пытаются связать.
Здесь даже была монастырская пустынь
История Мышаловки связана не только с селом и мельницей. В 1852 году монах Феофил установил здесь крест на месте будущей Спасо-Преображенской пустыни.
Впоследствии здесь обустроили некрополь лаврских насельников и подземный скит. В 1921 году имущество пустыни национализировали, а в 1924 году территорию передали под санаторий. Спасо-Преображенскую церковь разрушили в 1938 году.