Название этой местности менялось, а о ее происхождении появилось несколько версий, пишет 24 Канал.

Как появилась Мышоловка?

Мышаловка впервые упоминается в документах 1618 года. Тогда это было поселение, принадлежавшее Печерскому монастырю.

Впоследствии местность долгое время входила в хозяйственно-экономический комплекс Киево-Печерской лавры. Одно из объяснений названия связывает его с мельницей. Согласно этой версии, сюда свозили зерно из окрестных сел, а на местной мельнице его мололи и смешивали. Именно отсюда могло произойти название Мышаловка.

Есть и другая версия, которая гораздо лучше объясняет современное название. Местность расположена в котловине между холмами, поэтому издалека она действительно напоминает своеобразную ловушку. Именно поэтому название могли связать со словом "мышеловка".

Здесь никогда не было просто "городского района"

В XIX веке Мышоловка оставалась селом Хотовской волости Киевского уезда. И людей здесь было немало: в 1838 году здесь проживало 84 человека, в 1891-м – уже 491, а в 1900 году – 716 человек.

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Местные жители занимались земледелием, а часть населения работала в Киеве. На рубеже XIX – XX веков здесь также действовали пять кирпичных заводов, а жители, в частности, зарабатывали на перевозке кирпича.

В состав Киева Мышалевка вошла в 1923 году. Постепенно бывшее село стало частью современного Голосеевского района.

А что с легендой о казаках?

Вокруг Мышаловки существует еще одна впечатляющая история. Согласно местной легенде, в 1651 году казаки якобы заманили сюда войско Януша Радзивилла, использовав особенности рельефа в качестве естественной ловушки. Впрочем, эту историю следует воспринимать именно как легенду, а не как установленный исторический факт.

Главная проблема в том, что название Мышаловка было зафиксировано еще в 1618 году, то есть задолго до событий, с которыми его пытаются связать.

Здесь даже была монастырская пустынь

История Мышаловки связана не только с селом и мельницей. В 1852 году монах Феофил установил здесь крест на месте будущей Спасо-Преображенской пустыни.

Впоследствии здесь обустроили некрополь лаврских насельников и подземный скит. В 1921 году имущество пустыни национализировали, а в 1924 году территорию передали под санаторий. Спасо-Преображенскую церковь разрушили в 1938 году.