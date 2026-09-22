Украинская режиссер Таня Муиньо сняла официальный рекламный ролик iPhone 18 Pro для Apple. В работе над роликом "Night Moves" также приняли участие оператор Никита Кузьменко и украинская танцовщица Екатерина Бышева, сообщили на официальной странице Apple.

Ролик полностью снят на iPhone 18 Pro

Видео "Night Moves" Apple опубликовала на своей официальной странице в инстаграме. В нем продемонстрированы возможности камеры нового смартфона при съемке в условиях слабого освещения.

Интересно, что зрителям демонстрируют не только конечный результат, но и сам процесс создания кадров. В ролике можно увидеть танцоров, в частности Екатерину Бышеву.

Оператором выступил украинец Никита Кузьменко. Он отметил, что ролик полностью снят на камеру нового iPhone 18 Pro.

Кто такая Таня Муиньо?

Таня Муиньо – украинская режиссер, клипмейкер, дизайнер и фотограф, работающая с международными артистами.

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Она снимала клипы для The Weeknd, Post Malone, Cardi B, Megan Thee Stallion, Кэти Перри, Rosalía, Ленни Кравица, Дженнифер Лопес, Гарри Стайлза, Дуа Липы, Сэма Смита и Леди Гаги.