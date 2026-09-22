Українська режисерка Таню Муіньо зняла офіційну рекламу iPhone 18 Pro для Apple. У роботі над роликом Night Moves також взяли участь оператор Микита Кузьменко та українська танцівниця Катерина Бишева, повідомили на офіційній сторінці Apple.

Ролик повністю зняли на iPhone 18 Pro

Відео Night Moves Apple опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram. У ньому показали можливості камери нового смартфона під час зйомки в умовах слабкого освітлення.

Цікаво, що глядачам демонструють не лише фінальний результат, а й сам процес створення кадрів. У ролику можна побачити танцівників, зокрема Катерину Бишеву.

Оператором роботи став українець Микита Кузьменко. Він зазначив, що ролик повністю зняли на камеру нового iPhone 18 Pro.

Хто така Таню Муіньо?

Таню Муіньо – українська режисерка, кліпмейкерка, дизайнерка та фотографиня, яка працює з міжнародними артистами.

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Вона знімала кліпи для The Weeknd, Post Malone, Cardi B, Megan Thee Stallion, Кеті Перрі, Rosalía, Ленні Кравіца, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлза, Дуа Ліпи, Сема Сміта та Леді Гаги.