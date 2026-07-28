Книга вышла на украинском в издательстве #книголав . Ее сюжет начинается с расследования убийства на открытии частного резорта "Островной дом", где ночь стоит более пяти тысяч фунтов, а места бронируют в год, передает 24 Канал.

Эксклюзивность как новая валюта

Эксклюзивность приобретает особую ценность тогда, когда денег или слишком мало, или слишком много. Там, где их не хватает, рождаются секретные концерты, квартирники или рейвы, адрес которых сообщают в последний момент.

Там, где денег слишком много, вырастают элитные мероприятия, привязанные к достатку, но по своей сути больше их – гость платит не за роскошь, а за право стоять по правильную сторону ленты.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Эксклюзивность стала новой валютой / Фото Pexels

Однако в обоих случаях главная ценность заключается не столько в самом доступе, сколько в том, что его не имеют другие. Именно это чувство принадлежности к закрытому кругу делает эксклюзивность столь желанной.

При этом стремление к эксклюзивности не имеет конца. Как только проходит одну "бархатную ленту", сразу появляется следующая, ведь всегда существует еще более закрытое место, куда попасть сложнее.

Почему нас привлекают клубы "избранных"

Секретность всегда рождает интерес. В сети множество видео о жизни богачей, частных вечеринках или истории вроде острова Джеффри Эпштейна, где эксклюзивность ассоциировалась уже с преступлениями.

Людей привлекает не только роскошь, но и желание увидеть то, что скрыто от посторонних. Создается впечатление, что настоящая жизнь происходит именно за закрытыми дверями.

Людей привлекает эксклюзивность / Фото Pexels

В украинских реалиях подобный интерес вызвали "ковредные вечеринки" во время пандемии или заведения, работавшие вопреки комендантскому часу. Такие истории одновременно вызывают любопытство и осуждение, ведь общество хочет знать, что происходит внутри, но в то же время ожидает наказание для тех, кто нарушает правила.

В то же время каждый сегодня в известной степени создает собственный "закрытый клуб" через частные аккаунты, списки "близких друзей" или платные подписки.

Темная сторона элитного мира

В романе "Клуб" роскошь оказывается только внешней оболочкой. За ней скрыта империя, построенная на страхе.

Владелец сети Нед Гром использует компромат годами, чтобы шантажировать влиятельных людей. Поэтому членство в клубе становится не привилегией, а ловушкой. Похожую тему поднимает и фильм Райана Джонсона "Стеклянный лук", где миллиардер Майлз Брон собирает гостей на частном острове, контролируя каждого из них.

Книга "Клуб" / Фото #книголав

В "Клубе" Ллойд показывает цену вхождения в эксклюзивное сообщество без всякой романтизации:

Они прошли последнюю бархатную веревку и теперь оказались в последней комнате, в которой люди идут всю свою жизнь, всю свою карьеру ради того, чтобы попасть сюда, они жертвуют всем: браками, дружбой, здравым смыслом.

В итоге роман показывает, что за статусом, влиянием и роскошью часто стоят страх, манипуляции и безнаказанность. Именно это и становится главной идеей книги: место, куда все стремятся попасть, построено на механизмах, от которых мы в своей жизни предпочитаем отводить взгляд.