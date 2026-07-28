Книга вийшла українською у видавництві #книголав. Її сюжет починається з розслідування вбивства на відкритті приватного резорту "Острівний дім", де ніч коштує понад п'ять тисяч фунтів, а місця бронюють за рік, передає 24 Канал.

Ексклюзивність як нова валюта

Ексклюзивність набуває особливої цінності тоді, коли грошей або надто мало, або забагато. Там, де їх бракує, народжуються таємні концерти, квартирники чи рейви, адресу яких повідомляють в останній момент.

Там, де грошей надто багато, виростають елітні заходи, прив'язані до статків, але за своєю суттю більші за них – гість платить не за розкіш, а за право стояти по правильний бік стрічки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Екслюзивність стала новою валютою / Фото Pexels

Однак в обох випадках головна цінність полягає не стільки в самому доступі, скільки в тому, що його не мають інші. Саме це відчуття належності до закритого кола робить ексклюзивність настільки бажаною.

При цьому прагнення до ексклюзивності не має кінця. Щойно минаєш одну "оксамитову стрічку", одразу з'являється наступна, адже завжди існує ще закритіше місце, куди потрапити складніше.

Чому нас приваблюють клуби "обраних"

Секретність завжди породжує інтерес. У мережі безліч відео про життя багатіїв, приватні вечірки чи історії на кшталт острова Джеффрі Епштейна, де ексклюзивність асоціювалася вже зі злочинами.

Людей приваблює не лише розкіш, а й бажання побачити те, що приховане від сторонніх. Складається враження, що справжнє життя відбувається саме за зачиненими дверима.

Людей приваблює ексклюзивність / Фото Pexels

В українських реаліях схожий інтерес викликали "ковідні вечірки" під час пандемії або заклади, які працювали всупереч комендантській годині. Такі історії одночасно викликають цікавість і осуд, адже суспільство хоче знати, що відбувається всередині, але водночас очікує покарання для тих, хто порушує правила.

Водночас кожен сьогодні певною мірою створює власний "закритий клуб" через приватні акаунти, списки "близьких друзів" чи платні підписки.

Темний бік елітного світу

У романі "Клуб" розкіш виявляється лише зовнішньою оболонкою. За нею прихована імперія, побудована на страху.

Власник мережі Нед Ґрум роками використовує компромат, щоб шантажувати впливових людей. Через це членство в клубі стає не привілеєм, а пасткою. Схожу тему порушує й фільм Райана Джонсона "Скляна цибуля", де мільярдер Майлз Брон збирає гостей на приватному острові, контролюючи кожного з них.

Книга "Клуб" / Фото #книголав

У "Клубі" Ллойд показує ціну входження в ексклюзивну спільноту без жодної романтизації:

Вони пройшли останню оксамитову мотузку й тепер опинилися в останній кімнаті, у тій, до якої люди йдуть усе своє життя, усю свою кар'єру заради того, щоби потрапити сюди, вони жертвують усім: шлюбами, дружбою, здоровим глуздом.

У підсумку роман показує, що за статусом, впливом і розкішшю часто стоять страх, маніпуляції та безкарність. Саме це і стає головною ідеєю книги: місце, куди всі прагнуть потрапити, побудоване на механізмах, від яких ми у власному житті воліємо відводити погляд.