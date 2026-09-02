Речь идет о Колонне Магдебургского права, возведенной в начале XIX века. Что известно об истории памятника и почему его также называют нижним памятником святому Владимиру, рассказывает "КИЕВФОТО".

Какова история Колонны Магдебургского права

Колонну установили в честь возвращения Киеву Магдебургского права в 1802 году. Впервые город получил это право еще в XV веке.

Возвращение Магдебургского права киевляне праздновали три дня. В городе устраивали балы и иллюминации, а впоследствии собрали 10 тысяч рублей на строительство часовни и памятника с фонтаном.

Автором проекта стал киевский архитектор Андрей Меленский. Кирпичный павильон над источником освятили 15 августа 1802 года. В целом строительство завершили в 1808 году.

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Колонна Магдебургского права в 1814 году / Архивная иллюстрация

Почему монумент называют памятником святому Владимиру

Колонна Магдебургского права имеет еще одно название – нижний памятник святому Владимиру. Оно объясняется одной из версий, согласно которой что именно на этом месте равноапостольный князь Владимир крестил своих двенадцать сыновей. С 1804 года к памятнику начали проводить крестные ходы для освящения воды.

Однако постепенно колонна пришла в аварийное состояние, а вода в источнике стала непригодной для употребления. В 1843–1849 годах крестные ходы не проводились.

Историк Николай Закревский писал, что осталась лишь одинокая обрушенная колонна "в память о уже не существующих правах".

Как восстанавливали памятник

Начало восстановлению памятника было положено в 1861 году. На деньги скрипача М. Демиденко тогда очистили колодец.

В 1863 году памятник передали в ведение Киево-Печерской лавры. Николай Закревский оставил воспоминания о том, что в то время на дне бассейна были расположены семь лебедей, из рта которых текла вода.

В 1867 году провели ремонт, а уже в 1881 году Киево-Печерская лавра официально отказалась от владения часовней из-за того, что она расположена далеко от ее территории.

Через год памятник передали Подольской Крестовоздвиженской церкви, а в 1906 году – Братскому монастырю.

Колонна Магдебургского права в начале 1910-х / Архивная фотография

В 1912 году был составлен акт осмотра памятника и прилегающей территории. Тогда колонна вновь находилась в аварийном состоянии. Несмотря на это, путеводители продолжали приглашать к ней туристов и паломников.

В 1914–1915 годах построили лестницу, соединившую Александровский спуск (сегодня Владимирский) с набережной Днепра.

Как выглядит Колонна Магдебургского права

Высота монумента составляет 18 метров. Он представляет собой колонну тосканского ордера, увенчанную шаром с крестом.

В советское время крест с монумента сняли, однако сегодня его восстановили. Постамент состоит из трех арок на кирпичном основании.

Современный вид Колонны Магдебургского права / Фото "КИЕВФОТО"

Капитальный ремонт проводился в 1913, 1963 и 1987 годах. Уже в 2013 году Колонну Магдебургского права и прилегающую к ней территорию отреставрировали к 1025-летию Крещения Руси.