Йдеться про Колону Магдебурзького права, яку звели на початку XIX століття. Що відомо про історію пам'ятника та чому його також називають нижнім пам'ятником святому Володимиру, розповідає "КИЇВФОТО".

Яка історія Колони Магдебурзького права

Колону встановили на честь повернення Києву Магдебурзького права у 1802 році. Вперше місто отримало це право ще у XV столітті.

Повернення Магдебурзького права кияни святкували три дні. У місті влаштовували бали та ілюмінації, а згодом зібрали 10 тисяч рублів на будівництво каплиці й пам'ятника з фонтаном.

Автором проєкту став київський архітектор Андрій Меленський. Цегляний павільйон над джерелом освятили 15 серпня 1802 року. Загалом будівництво завершили у 1808 році.

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Колона Магдебурзького права в 1814 році / Архівна ілюстрація

Чому монумент називають пам'ятником святому Володимиру

Колона Магдебурзького права має ще одну назву – нижній пам'ятник святому Володимиру. Вона пояснюється однією з версій, за якою саме на цьому місці рівноапостольний князь Володимир хрестив своїх дванадцятьох синів. З 1804 року до пам'ятника почали проводити хресні ходи для освячення води.

Однак поступово колона прийшла в аварійний стан, а вода в джерелі стала непридатною для вживання. У 1843 – 1849 роках хресні ходи не проводилися.

Історик Микола Закревський писав, що залишилася лише самотня обірвана колона "у пам'ять про вже не існуючі права".

Як відновлювали пам'ятник

Початок відновленню монумента поклали у 1861 році. На гроші скрипаля М. Демиденка тоді очистили колодязь.

У 1863 році пам'ятник передали у відомство Києво-Печерської лаври. Микола Закревський залишив спогади про те, що на той час унизу басейну були розташовані сім лебедів, з рота яких текла вода.

У 1867 році провели ремонт, а вже у 1881 році Києво-Печерська лавра офіційно відмовилася від володіння каплицею через те, що вона розташована далеко від її території.

Через рік монумент передали Подільській Хрестовоздвиженській церкві, а у 1906 році – Братському монастирю.



Колона Магдебурзького права на початку 1910-х / Архівне фото

У 1912 році склали акт-огляд пам'ятника та навколишньої території. Тоді колона знову перебувала в аварійному стані. Попри це, путівники продовжували запрошувати до неї туристів і паломників.

У 1914 – 1915 роках спорудили сходи, які з'єднали Олександрівський узвіз (сьогодні Володимирський), із набережною Дніпра.

Який вигляд має Колона Магдебурзького права

Висота монумента становить 18 метрів. Він являє собою колону тосканського ордеру, яку завершує куля з хрестом.

У радянський час хрест із монумента зняли, однак сьогодні його відновлено. Постамент складається з трьох арок на цегляній основі.



Сучасний вигляд Колони Магдебурзького права / Фото "КИЇВФОТО"

Капітальний ремонт проводили у 1913, 1963 та у 1987 роках. Вже у 2013 році Колону Магдебурзького права та прилеглу до неї територію відреставрували до 1025-річчя Хрещення Русі.