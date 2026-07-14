В Threads украинка поделилась историей о своих студенческих съемках в программе. Ее воспоминание быстро стало вирусным, а в комментариях десятки людей признались, что тоже когда-то были уверены: на экране показывают настоящий суд.

Автор поста @iryna_ustelentseva рассказала, что, будучи еще студенткой режиссерского факультета, согласилась сняться в одном из выпусков за 300 гривен.

"Играла женщину, которая бежала от мужа-тирана и была вынуждена оставить новорожденного ребенка в детском доме. После выхода программы звонили моему отцу и говорили, что разочарованы в его дочери, что она могла так бросить ребенка. Мне тогда было лет 22, детей у меня не было. Но телевизор говорит только правду. Сколько позора за 300 гривен", – пошутила она.

Под постом быстро собрались комментарии. Многие пользователи честно признались, что в детстве даже не сомневались, что "Судебные дела" – это реальные судебные процессы.

Когда мне было 7–8 лет, я была уверена, что это настоящий суд и прямая трансляция,

– написала одна из пользовательниц.

Но оказалось, что подобный опыт был не только у автора поста. Один из комментаторов тоже рассказал, что когда-то играл роль героя в программе.

Мама моего одногруппника верила в это настолько, что пришлось приехать к ним домой и лично объяснять, что у меня никакой жены нет,

– поделился другой бывший участник "Судебных дел".

Еще одна украинка вспомнила, что сыграла ответчицу в деле, где муж обвинял жену в том, что она родила ребенка от другого. По сюжету после теста ДНК выяснялось, что свекровь подменила младенца в роддоме, потому что родной ребенок героини умер.

Не менее забавной была история другой пользовательницы. Ее родная тетя долгое время не верила объяснениям детей, что шоу постановочное. Только когда увидела на экране собственную племянницу, позвонила уточнить, действительно ли все это было.

В комментариях упомянули и "Говорит Украина". Одна из участниц Threads рассказала, что была на съемках программы, где для одной из ролей просто выбрали девушку из зала. По сценарию она играла героиню, которая "продала девственность за квартиру".

Еще один пользователь написал, что его друг-актер сыграл персонажа, который "убил своего одноклассника". После выхода выпуска друзья еще долго шутили над этой ролью, хотя сам актер, по словам автора поста, "наверное, возненавидел и роль, и те 300 гривен".

Некоторые комментаторы признались, что только сейчас узнали о постановочном характере шоу.

Спасибо, я только что, уже во взрослом возрасте, узнала, что это была постановка. Вы разрушили мою детскую веру,

– написала одна из пользовательниц.

Обсуждение быстро превратилось в волну ностальгии по телевизионной эпохе 2000-х. Многие признали, что именно такие программы стали примером того, насколько убедительным может быть телевидение, когда художественную постановку подают как реальную жизненную историю.