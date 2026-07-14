У Threads українка поділилася історією про свої студентські зйомки в програмі. Її спогад швидко став вірусним, а в коментарях десятки людей зізналися, що теж колись були впевнені: на екрані показують справжній суд.

Авторка допису @iryna_ustelentseva розповіла, що ще студенткою режисерського факультету погодилася знятися в одному з випусків за 300 гривень.

"Грала жінку, яка тікала від чоловіка-тирана і була змушена залишити новонароджену дитину в дитбудинку. Після виходу програми дзвонили моєму батькові й казали, що розчаровані в його дочці, що вона могла так кинути дитину. Мені тоді було років 22, дітей у мене не було. Але телевізор каже тільки правду. Скільки позору за 300 гривнів", – пожартувала вона.

Під дописом швидко зібралися коментарі. Багато користувачів чесно зізналися, що в дитинстві навіть не сумнівалися, що "Судові справи" – це реальні судові процеси.

Коли мені було 7 – 8 років, я була впевнена, що це справжній суд і пряма трансляція,

– написала одна з користувачок.

Та виявилося, що подібний досвід був не лише в авторки посту. Один із коментаторів теж розповів, що колись грав героя у програмі.

Мама одногрупника вірила настільки, що довелося приїхати до них додому й особисто пояснювати, що в мене ніякої дружини не існує,

– поділився інший ексучасник "Судових справ".

Ще одна українка згадала, що зіграла відповідачку у справі, де чоловік звинувачував дружину в тому, що вона народила дитину від іншого. За сюжетом після тесту ДНК з'ясовувалося, що свекруха підмінила немовля у пологовому будинку, бо рідна дитина героїні померла.

Не менш кумедною була історія іншої користувачки. Її рідна тітка довгий час не вірила поясненням дітей, що шоу постановочне. Лише коли побачила на екрані власну племінницю, зателефонувала уточнити, чи все це справді було.

Згадали в коментарях і "Говорить Україна". Одна з учасниць Threads розповіла, що була на зйомках програми, де для однієї з ролей просто вибрали дівчину із залу. За сценарієм вона грала героїню, яка "продала цноту за квартиру".

Ще один користувач написав, що його друг-актор зіграв персонажа, який "убив свого однокласника". Після виходу випуску друзі ще довго жартували над цією роллю, хоча сам актор, за словами авторки допису "напевно, зненавидів і роль, і ті 300 гривень".

Окремі коментатори зізналися, що лише зараз дізналися про постановочний характер шоу.

Дякую, я щойно в дорослому віці дізналася, що це була постановка. Ви зруйнували мою дитячу віру,

– написала одна з користувачок.

Обговорення швидко перетворилося на хвилю ностальгії за телевізійною епохою 2000-х. Багато хто визнав, що саме такі програми стали прикладом того, наскільки переконливим може бути телебачення, коли художню постановку подають як реальну життєву історію.