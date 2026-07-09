О том, какую композицию признали самой грустной рок-песней всех времен, рассказывает Parade.

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Какую рок-песню признали самой грустной за всю историю?

В прошлом году издание Music Minds опубликовало рейтинг самых грустных рок-песен всех времен. Подборка охватила разные десятилетия и поджанры рока, а ее победителем стала композиция, которая никогда не была хитом чартов.

В список вошли такие известные песни, как "Nothing Else Matters" группы Metallica, "Landslide" от Fleetwood Mac и "Romeo and Juliet" группы Dire Straits. При этом первую строчку заняла культовая хард-рок-баллада 70-х "Soldier of Fortune" группы Deep Purple.

Deep Purple – "Soldier of Fortune": смотрите видео

Композиция опередила "Borderline" группы Thin Lizzy, которая заняла второе место. "Soldier of Fortune" была выпущена в 1974 году и вошла в альбом Stormbringer.

В Music Minds пояснили, что эта блюзовая баллада передает ощущение внутренней пустоты, возникающее тогда, когда человек теряет свою жизненную цель.

Голос Дэвида Ковердейла, который обычно используется для рок-героики, здесь становится носителем приглушенного отчаяния. Акустическое аранжирование создает атмосферу ночной исповеди, словно песня существует в те тихие часы, когда защитные барьеры падают, а правда всплывает на поверхность,

– говорится в статье.

Дэвид Ковердейл / Фото GettyImages

Любовь к "Soldier of Fortune" не скрывал и сам Ковердейл. Уже с группой Whitesnake он неоднократно исполнял ее вживую, а в 2015 году записал новую студийную версию для альбома The Purple Album, которую позже выпустили отдельным синглом.

В одном из интервью, опубликованном Whitesnake TV, музыкант рассказал, что предложил гитаристу Джоэлу Хоекстри создать кавер-версию. По словам Ковердейла, результат превзошел его ожидания.

Хотя "Soldier of Fortune" так и не стала коммерческим хитом, с годами она все же обрела статус легендарной песни.