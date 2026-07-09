Про те, яку композицію визнали найсумнішою рок-піснею усіх часів, розповідає Parade.

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Яку рок-пісню визнали найсумнішою за всю історію?

Торік видання Music Minds опублікувало рейтинг найсумніших рок-пісень усіх часів. Добірка охопила різні десятиліття та піджанри року, а її переможцем стала композиція, яка ніколи не була хітом чартів.

До списку увійшли такі відомі пісні, як "Nothing Else Matters" гурту Metallica, "Landslide" від Fleetwood Mac та "Romeo and Juliet" гурту Dire Straits. Водночас першу сходинку посіла культова хард-рок-балада 70-х "Soldier of Fortune" гурту Deep Purple.

Deep Purple – "Soldier of Fortune": дивіться відео

Композиція випередила "Borderline" гурту Thin Lizzy, яка опинилася на другому місці. "Soldier of Fortune" була випущена у 1974 році та з'явилася на альбомі Stormbringer.

У Music Minds пояснили, що ця блюзова балада передає відчуття внутрішньої порожнечі, яке виникає тоді, коли людина втрачає свою життєву мету.

Голос Девіда Ковердейла, який зазвичай використовується для рок-героїки, тут стає носієм приглушеного розпачу. Акустичне аранжування створює атмосферу нічної сповіді, ніби пісня існує в ті тихі години, коли захисні бар’єри падають, а правда виринає на поверхню,

– йдеться у статті.

Девід Ковердейл / Фото GettyImages

Любов до "Soldier of Fortune" не приховував і сам Ковердейл. Уже з гуртом Whitesnake він неодноразово виконував її наживо, а у 2015 році записав нову студійну версію для альбому The Purple Album, яку пізніше випустили окремим синглом.

В одному з інтерв'ю, опублікованому Whitesnake TV, музикант розповів, що запропонував гітаристу Джоелу Хоекстрі створити кавер-версію. За словами Ковердейла, результат перевершив його очікування.

Хоча "Soldier of Fortune" так і не стала комерційним хітом, з роками вона все ж стала легендарною.