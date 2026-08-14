Особенно интересно выглядят башни замка: их вершины украшали барочными элементами, а одна из них сохранила каменную конструкцию в форме короны. По замыслу это должно было подчеркивать статус владельцев крепости – князей Острожских-Заславских, которых считали чрезвычайно влиятельными правителями Руси, пишет 24 Канал.

Почему Старосельский замок такой масштабный?

Старосельский замок расположен в селе Старое Село недалеко от Львова. Его площадь составляет около 2 гектаров, а периметр оборонительных стен – примерно 500 метров. В свое время высота стен достигала 14 – 16 метров.

Крепость имеет форму неправильного пятиугольника. Изначально ее укрепляли шесть башен, однако до наших дней дошли лишь три. Оборонительные стены украшены аркатурой – рядами декоративных арок, которые придавали суровой крепости довольно необычный вид.

Первые укрепления на этом месте были еще деревянными. В конце XVI века князья Острожские начали строить здесь каменную крепость.

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В 1584 – 1589 годах к строительству, вероятно, был привлечен львовский архитектор итальянского происхождения Амвросий Прихильный.

Крепость пережила непростую историю. В 1642 году началось строительство нового замка, однако уже в 1648 году во время похода войск Богдана Хмельницкого на Львов сооружение подверглось серьезным разрушениям. После этого его вновь начали восстанавливать.

В 1649 – 1654 годах возвели мощную каменную крепость, которая должна была выполнять сразу несколько функций: служить резиденцией владельца, оборонительным пунктом и местом, где местные жители могли укрыться во время нападения.

У нее были высокие стены, рвы и укрепления. И эти укрепления действительно пригодились. Замок устоял во время одной из последующих осад, а в 1672 году выдержал нападение османских войск.

Откуда на крепости взялись короны?

Одна из самых интересных деталей Старосельского замка – декоративные завершения его башен. Башни были украшены барочной резьбой по камню, а их вершины напоминали короны.

Такой декор был неслучаен: он должен был демонстрировать статус и богатство владельцев замка. Согласно одной из интерпретаций, короны подчеркивали притязания Острожских на особый статус – их называли "некоронованными королями Руси".

Часть этого убранства на одной из башен сохранилась до наших дней.

Что осталось от замка сейчас: Inst: @dr_shevchuk

Почему в крепости начали… варить пиво?

Пожалуй, наименее очевидная страница истории замка началась уже тогда, когда его военное значение постепенно уменьшилось. Новые владельцы не слишком заботились о крепости.

На ее территории появились винокурня, склады для зерна и пивоварня. То есть сооружение, которое когда-то должно было защищать людей от нападений, со временем превратилось в своеобразный хозяйственный комплекс. Причем пиво, которое варили за стенами замка, по данным краеведческих источников, пользовалось спросом.

Поэтому в какой-то момент Старосельскую крепость могли ассоциировать уже не только с обороной, но и с местным производством.

Есть даже легенда о яйцах в стенах

С замком связана довольно причудливая местная легенда. Согласно ей, во время строительства крепости в раствор добавляли яйца и молоко, чтобы сделать его более прочным. Существует и история о шляхтиче, которого приговорили к смерти, но дали ему шанс спастись: он должен был привезти на стройку целую телегу яиц так, чтобы ни одно не разбилось.

Мужчина якобы нашел хитроумный способ – сварил яйца, а уже потом погрузил их в телегу. Впрочем, находчивость не помогла, и наказание все равно было приведено в исполнение.

От крепости до руин

В XIX веке замок приобрели Потоцкие. Во времена Альфреда Потоцкого часть комплекса использовалась под пивоварню, винокурню и склады. Рядом проложили железную дорогу Львов – Черновцы, а сама крепость постепенно теряла прежнее значение.

После 1939 года замок остался без прежних владельцев и начал приходить в упадок. В советский период его использовали, в частности, как колхозные склады, что также не способствовало сохранению памятника.

В начале XXI века сооружение начали хотя бы частично расчищать. В 2007 году территорию очищали от самосевных деревьев и растительности, а работы профинансировала певица Руслана Лыжичко.

Позже замок передали в концессию на 49 лет, но запланированная реставрация так и не была полностью реализована. Сегодня от некогда огромной крепости остались массивные стены и три башни. Но даже в таком состоянии Старосельский замок хорошо показывает, насколько насыщенным может быть прошлое одного сооружения.