Шевченко не просто заботился о внешнем виде, но и экспериментировал с сочетанием городской и народной одежды. Так он популяризировал украинскую культуру и демонстрировал собственную национальную идентичность в среде, где такое сочетание было необычным, пишет движение "За язык".

Шевченко был настоящим модником

Во времена Шевченко для каждого слоя населения существовал свой четкий внешний образ. В соответствии с имущественным и родовым статусом люди носили определенный костюм, а городская и сельская одежда заметно отличались.

Когда Шевченко жил в Петербурге и уже был известен в светских кругах, он начал одеваться в соответствии с модой XIX века. Исследователи жизни и творчества Кобзаря отмечают, что он носил костюм с лацканами, прямые брюки и галстук, но бабочку не использовал.

К тому же привычный для нас образ Шевченко с усами и вышиванкой сформировался значительно позже.

Во время первого приезда в Украину из Петербурга он был еще без усов и выглядел как молодой, жизнерадостный человек. Друг Тараса, художник Иван Сошенко, в своих воспоминаниях писал, что после знакомства со светскими людьми и многочисленных вечеринок Шевченко начал хорошо одеваться, даже с претензией на comme il faut, то есть "надлежащим образом".

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Обувь, цилиндр и енотиная шуба

До сих пор нет точного ответа, какой именно элемент гардероба был у Шевченко любимым. Известно, что на первый гонорар за картину он приобрел себе дорогую обувь. Кобзарь регулярно тратил деньги на одежду, поддерживая образ настоящего денди.

В его гардеробе были хорошие костюмы, в частности парусиновые, а также цилиндр. Однажды Шевченко приобрел за гонорар енотовую шубу, в другой раз – резиновый плащ-макинтош.

Современники даже называли его франтом. Поэт носил костюмы и фраки, выбирал модные рубашки и галстуки. Похоже, в его гардеробе были даже золотые запонки. На это указывает посмертныа опись вещей Шевченко, которые хранились в помещении Академии художеств.

Среди прочего имущества там упоминаются и китайские туфли.

Шевченко популяризировал вышиванку

Традиционная украинская одежда в гардеробе Шевченко имела особое значение. Считается, что для фотографий он часто выбирал народный наряд, что соответствовало тогдашним настроениям романтизма – художественного направления, обращавшегося к истокам и национальному наследию.

Особенно необычно выглядело сочетание модного городского костюма с крестьянской шапкой из меховой накидки и кожухом. В тогдашнем обществе смешивать одежду, что принадлежала разным социальным слоям, было неприемлемо.

Фактически, Шевченко предпринял попытку представить народную одежду в урбанистической среде. Своим внешним видом он нарушал социальные правила и стереотипы и открыто демонстрировал украинскую идентичность.

Для него одежда была не только вопросом стиля. Самосознание требовало культурного единения со своим народом и использования тех же символов и маркеров.

Один из первых украинских "инфлюенсеров"

Именно Шевченко фактически положил начало моде на национальные черты в одежде среди украинских писателей. Он также был одним из первых, кто активно использовал фотографию для создания собственного публичного образа в народном костюме.

Поэтому привычный портрет Кобзаря в вышиванке – это лишь одна часть его образа. При жизни Шевченко мог быть и модным петербургским денди, и человеком, который сознательно использовал традиционную одежду как способ заявить о своей украинской идентичности.