Клип на песню собрал более 87 миллионов просмотров за 3 недели. О чем песня, которая разрывает чарты и тренды Tik Tok – расскажет 24 Канал.

О чем поет Тейлор Свифт в новой песне?

Название песни The Fate of Ophelia в переводе на русский звучит как "Судьба Офелии". Премьера клипа на песню состоялась 6 октября 2025 года на официальном канале Тейлор Свифт.

Перевод песни появился на портале Genius. Это песня от имени девушки, которая долгое время ждала своего любимого, будучи запертой в башне. И именно появление суженого спасло ее от трагической судьбы Офелии. Припев песни звучит так:

Все это время я сидела в башне одна

А ты оттачивал свои силы и планы

Теперь я вижу все

Поздней ночью ты выкопал меня из могилы

И спас мое сердце от судьбы Офелии

Будь настоящим на земле, в море и в небесах

Присягни своим рукам, своей команде, своей атмосфере

Мне все равно, где ты, черт возьми, был, теперь ты мой

Это будет бессонная ночь, о которой ты мечтал

Судьба Офелии.

Так кто же такая Офелия? Это героиня пьесы "Гамлет" Уильяма Шекспира. Офелия была любимой главного героя, однако их отношения сложно назвать здоровыми. Более того, Гамлет убивает ее отца, из-за чего Офелия сходит с ума. В конце пьесы Офелия умирает, однако Шекспир так и не дал ответа, было ли это самоубийство из-за пережитого, или трагический случай. Поэтому уже несколько веков смерть Офелии является предметом дискуссии среди литературоведов.

Песня Тейлор Свифт заполонила Tik Tok

The Fate of Ophelia стала хитом в Tik Tok. Пользователи сети пытаются повторить танец певицы из клипа и такие ролики собирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. Между прочим, под этот трек уже появилось более полумиллиона видео.

