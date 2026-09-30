Речь идет о песне "Our Song" Тейлор Свифт. На создание песни у нее ушло всего около 20 минут, пишет Parade.

Как появилась песня "Our Song"

"Our Song" Свифт написала, когда училась в девятом классе в Хендерсонвилле, штат Теннесси. В то время она встречалась с парнем и поняла, что у них не было песни, которую они могли бы назвать "своей".

Поэтому Свифт решила написать песню для них сама. На это у нее ушло примерно 20 минут. Свифт исполнила "Our Song" перед одноклассниками на школьном шоу талантов. Тогда она даже не планировала включать песню в свой дебютный альбом.

Тейлор Свифт / Фото GettyImages

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Однако через несколько недель друзья Свифт начали постоянно напевать ей эту песню. После этого она настояла, чтобы ее лейбл Big Machine Records включил "Our Song" в одноименный дебютный альбом, который вышел в октябре 2006 года.

Насколько успешной стала "Our Song"

Изначально "Our Song" не была синглом. В сентябре 2007 года Big Machine отправила композицию на кантри-радиостанции, после чего она постепенно начала подниматься в чартах.

В неделе, начавшейся 22 декабря 2007 года, песня совершила большой скачок в Billboard Hot Country Songs с шестого места сразу на первое. Это был самый большой скачок к вершине чарта за одну неделю со времен "Just to See You Smile" Тима Макгроу в 1998 году.

Тейлор Свифт – "Our Song": смотрите видео

На тот момент Свифт исполнилось 18 лет. Благодаря "Our Song" она стала самым молодым человеком в истории, самостоятельно написавшим и исполнившим песню, занявшую первое место в Billboard Hot Country Songs.

Композиция оставалась на вершине шесть недель подряд, а впоследствии вошла в топ-20 Billboard Hot 100 и получила четырехкратную платиновую сертификацию RIAA.

В 2008 году "Our Song" также получила награду "Женское видео года" на церемонии CMT Music Awards.