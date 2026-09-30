Йдеться про "Our Song" Тейлор Свіфт. На створення пісні їй знадобилося лише близько 20 хвилин, пише Parade.

Як з'явилася пісня "Our Song"

"Our Song" Свіфт написала, коли навчалася у дев'ятому класі в Гендерсонвіллі, штат Теннессі. У той час вона зустрічалася з хлопцем і зрозуміла, що в них не було пісні, яку вони могли б назвати "своєю".

Тож Свіфт вирішила написати пісню для них сама. На це у неї пішло приблизно 20 хвилин. Свіфт виконала "Our Song" перед однокласниками на шкільному шоу талантів. Тоді вона навіть не планувала додавати пісню до свого дебютного альбому.

Тейлор Свіфт / Фото GettyImages

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Проте через кілька тижнів друзі Свіфт почали постійно співати їй цю пісню. Після цього вона наполягла, щоб її лейбл Big Machine Records включив "Our Song" до однойменного дебютного альбому, який вийшов у жовтні 2006 року.

Наскільки успішною стала "Our Song"

Спочатку "Our Song" не була синглом. У вересні 2007 року Big Machine відправила композицію на кантрі-радіостанції, після чого вона поступово почала підніматися в чартах.

У тиждень, що почався 22 грудня 2007 року, пісня здійснила великий стрибок у Billboard Hot Country Songs із шостого місця одразу на перше. Це був найбільший стрибок до вершини чарту за один тиждень із часів "Just to See You Smile" Тіма Макгроу у 1998 році.

Тейлор Свіфт – "Our Song": дивіться відео

На той момент Свіфт виповнилося 18 років. Завдяки "Our Song" вона стала наймолодшою людиною в історії, яка самостійно написала та виконала пісню, що посіла перше місце в Billboard Hot Country Songs.

Композиція залишалася на вершині шість тижнів поспіль, а згодом увійшла до топ-20 Billboard Hot 100 та отримала чотирикратну платинову сертифікацію RIAA.

У 2008 році "Our Song" також здобула нагороду "Жіноче відео року" на церемонії CMT Music Awards.