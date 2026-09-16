Правда, речь идет вовсе не о руководителе Apple. Рекламировал смартфон мужчина из Новой Зеландии, работающий агентом по недвижимости, пишет dev.ua.

"Тим Кук" представляет Samsung

Ролик опубликовала новозеландская страница Samsung в социальных сетях. В нем риэлтор из Палмерстон-Норт появляется в кадре в атмосфере, типичной для презентаций Apple.

У Тима Кука есть объявление. И на этот раз оно о Galaxy,

– говорится в тизере.

Далее мужчина представляет Galaxy Z Fold 8. Таким образом Samsung отсылает не только к имени Тима Кука, но и к давней конкуренции с Apple.

Шутка особенно актуальна после того, как Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Samsung уже несколько лет выпускает смартфоны с гибкими экранами, поэтому в компании решили напомнить об этом конкуренту.

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В рекламе Samsung традиционно не ограничилась демонстрацией характеристик собственного смартфона. Компания использовала знакомый стиль презентаций Apple, чтобы подчеркнуть, что сама уже давно работает на рынке складных устройств.