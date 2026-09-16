Щоправда, йдеться зовсім не про керівника Apple. Рекламував смартфон чоловік із Нової Зеландії, який працює агентом з нерухомості, пише dev.ua.

"Тім Кук" презентує Samsung

Ролик опублікувала новозеландська сторінка Samsung у соцмережах. У ньому рієлтор із Палмерстон-Норт з'являється у кадрі в типовій для презентацій Apple атмосфері.

Тім Кук має оголошення. І цього разу воно про Galaxy,

– йдеться в тизері.

Далі чоловік презентує Galaxy Z Fold 8. Таким чином Samsung обігрує не лише ім’я Тіма Кука, а й давню конкуренцію з Apple.

Жарт особливо актуальний після того, як Apple представила свій перший складаний смартфон iPhone Duo. Samsung уже кілька років випускає смартфони з гнучкими екранами, тому в компанії вирішили нагадати про це конкуренту.

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У рекламі Samsung традиційно не обмежилася демонстрацією характеристик власного смартфона. Компанія використала знайомий стиль презентацій Apple, щоб підкреслити, що сама вже давно працює на ринку складаних пристроїв.