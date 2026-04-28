Как 17-летняя Твигги не дала себя загнать в тупик во время интервью с Вуди Алленом и из-за какого разговора оно стало вирусным., упоминается в статье The Gurdian.

Что произошло в легендарном интервью модели Твигги?

Британская модель Твигги в 1967 году оказалась в центре внимания после телевизионного интервью со стендапкомиком и будущим режиссером Вуди Алленом. Девушке на момент съемок было всего 17 лет и это была ее первая поездка в США.

Вуди Аллен к тому времени уже имел репутацию довольно острого интервьюера с ироническим стилем общения., поэтому во время эфира с Твигги начал допрашивать модель о философии и интеллектуальных ориентирах., якобы пытаясь "подколоть" ее.

Поэтому формат видео быстро приобрел напряжение., потому что молодая девушка оказалась в ситуации, где от нее ждали ответов, не соизмеримы с ее опытом того времени. Но она не потеряла покоя и сместила фокус на самого Вуди Аллена., фактически разрушив его попытку поставить ее в неловкое положение.

На вопрос о любимом философе Твигги ответила прямо и искренне: у нее нет таких, поскольку она не знакома с ними. После этого она спросила в ответ– а какие философы для Вуди Аллена любимы.

У меня нет любимого философа, я не знаю ни одного. А кто ваш?,

– – спросила Твигги.

Режиссер сперва уклончиво отметил, что это немало философов, в том числе все основные, не называя конкретных имён. Впрочем, Твигги настаивала на уточнении и попросила назвать все же эти имена.

В ответ Вуди Аллен снова ограничился общими формулировками и указал на "целую кучу философов". Тем самым он фактически запутался в своих же попытках выглядеть разумным. А на видео после этого момента на лице модели появилась ухмылка.

Спустя годы Твигги вспоминает, что во время этого интервью Вуди Аллен пытался выставить ее "дурой". И также отметила, что в свои 30 лет, она бы никогда не обращалась так с кем-то, ком только 17.

Мое сердце сжалось. Я помню, как смотрела на него, умоляла глазами, чтобы он остановился,

– – рассказывает она.

Как Лесли Горнби стала Твигги?

Дело в том, что настоящее имя Твигги– Лесли Горнби. Она родилась в Лондоне в 1949 году в обычной семье рабочих: мама работала на фабрике, а отец был плотником.

Учитывая это, Лесли не имела никакой связи с модной индустрией, а путь к мировой славе начался у девушки чисто случайно: ее заметили в одном из лондонских салонов, ведь внешность Лесли была необычной, да еще с короткой прической. Она, кстати, станет впоследствии ее визитной карточкой.

Что интересно, ее прозвище– Твигги (англ. Twiggy)– означает слово "веточка". Как упоминается в Britannica, это название фактически отражает ее худощавое телосложение.

Ее фото заметила пресса: газета Daily Express взяли у нее интервью и представили ее как The Face of '66. А впоследствии она даже была избрана British Woman of the Year. А через год, в апреле 1967 года, она появилась на обложке американского ведущего журнала могу Vogue.

Журналистка Дейдре МакШарри встретилась со мной спустя несколько недель после того., как увидела мою фотографию, а затем опубликовала статью в The Daily Express, назвав меня "Лицом 66-го". Вскоре после этого Диана Уриланд из American Vogue решила, что я "та самая", и моя жизнь превратилась в вихрь,

– вспоминает сама Твигги в статье British Vogue.

По словам модели, В течение 4-х лет ее фотографировало самые знаменитые звезды того времени. Это был и Ричард Аведон, И Дэвид Бэйли, и Берта Стерна. Кроме того, она одевала одежду таких ведущих дизайнеров, как Saint Laurent и Pierre Cardin.

Твигги рассказывает, что за период ее деятельности с ней случались самые удивительные события, которые можно вообразить. И одна из таких историй случилась во время работы с Ричардом Аведоном.

Был один день, когда я работала с Аведоном, и он приклеил мне ко лбу грушевидный бриллиант Harry Winston весом 69 каратов, как третий глаз. В какой-то момент я попросила разрешения пойти в туалет, и мне сказали, что со мной должен уйти охранник. Оказалось, что это была молодая девушка, сидевшая позади, а в крошечной сумочке у нее был револьвер. Она даже заставила меня оставить дверь немного приоткрытой на случай, если я попытаюсь убежать. Это меня очень рассмешило,

– напоминает известная модель.

Несмотря на моделинг, Твигги создала еще и певческую карьеру. В 1967 году она выпустила свой дебютный сингл "Прекрасные сны". А после этого, в 1970 году, молодая звезда объявила о том, что завершает карьеру модели. В то время ей был 21 год.

Дело в том, что Лесли решила начать кинокарьеру. Она снялась в таких известных лентах, таких как романтический мюзикл "Парень-друг", за который получила 2 премии Золотого глобуса, бродвейском мюзикле "Моя единственная". Кроме того, она вела такие телевизионные шоу, как "Люди Твигги", а еще была судьей на реалити-шоу "Топмодель Америки".

