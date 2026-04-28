Як 17-річна Твіггі не дала себе загнати в глухий кут під час інтерв'ю з Вуді Алленом і через яку розмову воно стало вірусним, згадується в статті The Gurdian.

Що трапилося в легендарному інтерв'ю моделі Твіггі?

Британська модель Твіггі у 1967 році опинилася в центрі уваги після телевізійного інтерв'ю зі стендап-коміком та майбутнім режисером Вуді Алленом. Дівчині на момент зйомок було лише 17 років і це була її перша поїздка до США.

Натомість Вуді Аллен на той час вже мав репутацію доволі гострого інтерв'юера з іронічним стилем спілкування, а тому під час ефіру з Твіггі почав допитувати модель про філософію та інтелектуальні орієнтири, нібито намагаючись "підколоти" її.

Через це формат відео швидко набув напруження, бо молода дівчина опинилася в ситуації, де від неї очікували відповідей, не співмірних із її досвідом на той час. Але вона не втратила спокою й змістила фокус на самого Вуді Аллена, фактично зруйнувавши його спробу поставити її в незручне становище.

На питання про улюбленого філософа Твіггі відповіла прямо та щиро: у неї немає таких, оскільки вона не знайома з ними. Після цього вона запитала у відповідь – а які філософи для Вуді Аллена є улюбленим.

У мене немає улюбленого філософа, я не знаю жодного. А хто ваш?,

– запитала Твіггі.

Режисер спершу ухильно зазначив, що це чимало філософів, зокрема всі основні, не називаючи конкретних імен. Втім Твіггі наполягала на уточненні й попросила назвати все ж ці імена.

У відповідь Вуді Аллен знову обмежився загальними формулюваннями й зазначив про "цілу купу філософів". Тим самим він фактично заплутався у своїх же спробах виглядати розумним. А на відео після цього моменту на обличчі моделі з'явилася усмішка.

Фрагмент з інтерв'ю Твіггі з Вуді Алленом – дивіться відео

Через роки Твіггі згадує, що під час того інтерв'ю Вуді Аллен намагався виставити її "дурепою". І також зазначила, що у свої 30 років, вона б ніколи не поводилася так з кимось, кому лише 17.

Моє серце стислося. Я пам'ятаю, як дивилася на нього, благала очима, щоб він зупинився,

– розповідає вона.

Як Леслі Горнбі стала Твіггі?

Річ у тім, що справжнє ім'я Твіггі – Леслі Горнбі. Вона народилася у Лондоні у 1949 році у звичайній сім'ї робітників: мама працювала на фабриці, а батько був теслею.

Враховуючи це, Леслі не мала жодного зв'язку з модною індустрією, а шлях до світової слави почався у дівчини чисто випадково: її помітили в одному з лондонських салонів, адже зовнішність Леслі була незвичайною, та ще й із короткою зачіскою. Вона, до речі, стане згодом її візитною карточкою.

Що цікаво, її прізвисько – Твіггі (анг. Twiggy) – означає слово "гілочка". Як згадується у Britannica, ця назва фактично відображає її худорляву статуру.

Її фото помітила преса: газета "Daily Express" взяли в неї інтерв'ю та представили її як "The Face of '66". А згодом її навіть було обрано British Woman of the Year. А за рік, у квітні 1967 року, вона з'явилася на обкладинці американського провідного журналу можу Vogue.

Журналістка Дейдре МакШаррі зустрілася зі мною через кілька тижнів після того, як побачила мою фотографію, а потім опублікувала статтю в The Daily Express, назвавши мене "Обличчям 66-го". Невдовзі після цього Діана Вріланд з American Vogue вирішила, що я "та сама", і моє життя перетворилося на вихор,

– згадує сама Твіггі у статті British Vogue.

За словами моделі, протягом 4-х років її фотографували найзнаменитіші зірки того часу. Це був і Річард Аведон, І Девід Бейлі, і Берта Стерна. Крім того, вона вдягала одяг таких провідних дизайнерів, як Saint Laurent та Pierre Cardin.

Твіггі розповідає, що за період її діяльності з нею траплялися найдивніші події, які можна уявити. І одна із таких історій трапилася під час роботи з Річардом Аведоном.

Був один день, коли я працювала з Аведоном, і він приклеїв мені до чола грушоподібний діамант Harry Winston вагою 69 каратів, як третє око. У якийсь момент я попросила дозволу піти в туалет, і мені сказали, що зі мною має піти охоронець. Виявилося, що це була молода дівчина, яка сиділа позаду, а в крихітній сумочці у неї був револьвер. Вона навіть змусила мене залишити двері трохи прочиненими на випадок, якщо я спробую втекти. Це мене дуже розсмішило,

– пригадує відома модель.

Попри моделінг, Твіггі створила ще й співочу кар'єру. У 1967 році вона випустила свій дебютний сингл "Прекрасні сни". А після цього, у 1970 році, молода зірка оголосила про те, що завершує кар'єру моделі. На той час їй був 21 рік.

Річ у тім, що Леслі вирішила розпочати кінокар'єру. Вона знялася в таких відомих стрічках, як-от романтичний мюзикл "Хлопець-друг", за який отримала 2 премії Золотого глобусу, бродвейському мюзиклі "Моя єдина". Крім того, вона вела такі телевізійні шоу, як "Люди Твіггі", а ще була суддею на реаліті-шоу "Топмодель Америки".

