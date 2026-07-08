Дело в том, что Чингисхан – это титул. Каким на самом деле было имя основателя Монгольской империи, рассказывает History.

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Как на самом деле звали Чингисхана?

Родившийся примерно в 1162 году в небольшом кочевом племени среди степей Центральной Азии, будущий Чингисхан вошел в историю как основатель крупнейшей сухопутной империи. Благодаря успешным военным походам и продуманным союзам он покорил территории, масштабы которых значительно превосходили владения любого другого завоевателя.

На пике могущества Монгольская империя простиралась от Кореи до Европы, охватывая более 11 миллионов квадратных миль и соединяя Восток с Западом.

Чингисхан / Портрет завоевателя

Однако мало кто знает, что человек, который впоследствии стал Великим ханом монголов, при рождении получил имя Темуджин, что означает "железный" или "кузнец". Почетное имя "Чингисхан" он принял лишь в 1206 году, когда во время племенного собрания его провозгласили правителем всех монголов.

Если слово "хан" означает "вождь" или "правитель", то происхождение слова "Чингис" до сих пор остается предметом дискуссий среди историков. По разным версиям, оно могло означать "океан", "справедливый" или же "вселенский правитель".