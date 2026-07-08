Річ у тім, що Чингісхан – це титул. Яким насправді було ім'я засновника Монгольської імперії, розповідає History.

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Як звали Чингісхана насправді?

Народжений приблизно у 1162 році в невеликому кочовому племені серед степів Центральної Азії, майбутній Чингісхан увійшов в історію як засновник найбільшої сухопутної імперії. Завдяки успішним військовим походам і продуманим союзам він підкорив території, масштаби яких значно перевершували володіння будь-якого іншого завойовника.

На піку могутності Монгольська імперія простягалася від Кореї до Європи, охоплюючи понад 11 мільйонів квадратних миль і поєднуючи Схід із Заходом.

Чингісхан / Портрет завойовника

Однак мало хто знає, що людина, яка згодом стала Великим ханом монголів, при народженні отримала ім'я Темуджин, що означає "залізний" або "коваль". Почесне ім'я "Чингісхан" він прийняв лише у 1206 році, коли під час племінного зібрання його проголосили правителем усіх монголів.

Якщо слово "хан" означає "вождь" або "правитель", то походження слова "Чингіс" досі залишається предметом дискусій серед істориків. За різними версіями, воно могло означати "океан", "справедливий" або ж "вселенський правитель".