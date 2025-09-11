Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Джина Блэка в TikTok.

Каких блюд украинцу больше всего не хватает за рубежом?

Жизнь за границей часто заставляет украинцев ностальгировать по родной кухне. Джин Блэк поделился, каких блюд ему не хватает больше всего.

На первом месте – сырники. По словам мужчины, это блюдо – "премиум-версия чизкейка", и он бы с удовольствием съел сразу 14 штук.

Второй в рейтинге стала классика украинской кухни – вареники с вишней и сметаной.

Если вы никогда не испытывали оргазма, то это очень близко к нему,

– говорит автор видео.

Вареники с вишней / Фото GettyImages

А вот третья позиция оказалась неожиданной – шаурма. Джин отметил, что пробовал ее во многих странах мира, но лучшая, по его мнению, именно в Украине.

