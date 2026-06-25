О том, кого привлек режиссёр фильма "Властелин колец: Две башни" для записи звуковых эффектов, рассказывается на сайте TheOneRing.

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Как связаны матч по крикету и фильм "Властелин колец"

Один из очевидцев крикетного матча между Новой Зеландией и Англией на стадионе в Веллингтоне рассказал, что режиссер Питер Джексон предложил зрителям, находившимся на стадионе, совместно записать звуковые эффекты для фильма.

На самом матче присутствовало от 25 до 30 тысяч зрителей. Режиссёр сообщил, что звук толпы должен напоминать звук орков, идущих к Хельмовой Пади и сражающихся там.

Вокруг стадиона было 8 точек для записи, а сам Джексон стоял посередине и руководил зрителями. Все началось с аплодисментов, как армия, аплодирующая своему генералу. Впоследствии толпу попросили рычать, а затем хрипеть.

Также зрители топали ногами, имитируя марширующую в ногу армию. Затем на экране появилось орковское скандирование, которое пришлось выкрикивать 5 раз с разной скоростью и с разной степенью интенсивности и гнева.

Специальные фразы, которые выкрикивала толпа, были написаны искусственным "чёрным языком", придуманным Джоном Толкином. Они переводились как "Нет жизни в холоде и тьме. Здесь, в пустоте, только смерть".

В итоге звукорежиссёры получили довольно реалистичный гул тысячи голосов, который было невозможно воспроизвести в студийных условиях, и использовали его в фильме.