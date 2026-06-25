Кого використав режисер фільму "Володар перснів: Дві вежі" для запису звукових ефектів, розповідається на сайті TheOneRing.

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Як пов'язані матч з крикету та фільм "Володар перснів"

Один із очевидців перегляду крикетного матчу між Новою Зеландією та Англією на стадіоні Веллінгтон розповів, що режисер Пітер Джексон запропонував натовпу, який був на стадіоні, спільно записати звукові ефекти для фільму.

На самому матчі було від 25 до 30 тисяч глядачів. Режисер повідомив, що звук від натовпу має нагадувати звук орків, які йдуть до Хельмової Паді та б'ються там.

Навколо стадіону було 8 локацій для запису, а сам Джексон стояв посередині та керував глядачами. Все почалося з аплодисментів, як армія, що аплодує своєму генералу. Згодом натовп попросили гарчати, а потім хрипіти.

Також глядачі тупотіли ногами, імітували армію, що марширує в ногу. Потім на екрані з'явилося орківське скандування, яке довелося викрикувати 5 разів з різною швидкістю та з різними ступенями інтенсивності та гніву.

Спеціальні фрази, які вигукував натовп, були написані штучною "чорною говіркою", яку вигадав Джон Толкін. Вони перекладалися як "Немає життя в холоді та темряві. Тут, у порожнечі, тільки смерть".

У кінцевому результаті інженери звуку отримали доволі реалістичний гул тисячі голосів, який було неможливо отримати в умовах студії, й використали його у фільмі.