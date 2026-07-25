Именно об этом украинцев спросили в Threads, и ответы оказались очень искренними, а порой и неожиданными.

Какие важные вещи понимают с возрастом?

Автор поста @alinkachetverikova предложила пользователям поделиться главным осознанием, которое пришло к ним после 30 лет. Вопрос быстро набрал популярность, а в комментариях люди начали делиться личными историями и жизненными принципами.

Одной из главных мыслей стало умение не ставить себя на последнее место. Многие пользователи признались, что только после 30 перестали жертвовать собственными желаниями ради чужого одобрения.

Они пишут, что больше не пытаются соответствовать ожиданиям других, а научились отказываться, если что-то противоречит их ценностям или делает их несчастными.

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Стоит больше заботиться о себе и меньше осуждать себя, когда что-то не получается или просто нет сил или желания что-то делать,

– написала @kepfranco.

Некоторые комментарии касались того, что после 30 приходит осознание: большинство людей гораздо меньше обращают внимание на других, чем нам кажется. Именно поэтому многие перестали бояться осуждения, стали смелее менять работу, образ жизни или даже место жительства.

Люди зациклены только на себе. Делай, что хочешь, жизнь слишком коротка для колебаний,

– добавила @margarita.bart_06.

Многие пользователи также признались, что с годами научились принимать несовершенство мира. Они больше не тратят силы на борьбу с тем, что не могут изменить, а концентрируются только на собственных решениях и поступках.

Некоторые написали, что после многочисленных жизненных уроков поняли: не нужно спасать всех вокруг или брать на себя ответственность за чужой выбор.

Отдельной темой стали отношения. Украинцы пишут, что после 30 лет больше не готовы соглашаться на компромиссы, которые делают их несчастными. Они все чаще выбирают одиночество вместо неудачных отношений и перестают цепляться за людей только из-за страха остаться в одиночестве.

Лучше быть без отношений, чем соглашаться на меньшее,

– считает @art.shepit.

Многие комментарии касались и отношения к себе. Пользователи признавались, что только с возрастом научились не винить себя за каждую ошибку. Неудачи они начали воспринимать как опыт, а не как доказательство собственной несостоятельности.

Некоторые написали, что самым важным открытием стало умение хвалить себя даже за небольшие достижения и не требовать от себя идеальности.

Не менее часто люди упоминали о здоровье и семье. По словам многих пользователей, после 30 особенно остро приходит осознание того, что самое ценное – это здоровые родители, собственное самочувствие и время, которое можно провести с близкими.

Карьера или материальные блага уже не кажутся столь важными, если рядом нет самых дорогих людей.

В то же время немало украинцев подчеркнули и практические аспекты. По их мнению, финансовая стабильность действительно помогает решить значительную часть жизненных трудностей, а еще они советуют не откладывать путешествия, новые впечатления и мечты "на потом".

Деньги решают 80% проблем, остальные – не решаются вообще,

– убеждена @podrushnyakulia.