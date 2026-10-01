В то же время сами зумеры признают, что цифровое общение не может полностью заменить личные встречи. Об этом свидетельствуют результаты опроса 1 000 представителей поколения Z, пишет The Sun.

Сколько мемов зумеры отправляют друг другу

Исследование показало, что люди, которые регулярно отправляют мемы друзьям, в среднем отправляют 572 мема в год, а получают – 661.

При этом 74% опрошенных заявили, что такой формат онлайн-общения, включающий мемы, забавные видео, GIF-файлы и изображения, помог им стать ближе с друзьями.

Среди причин:

58% считают, что мемы заставляют всех смеяться;

считают, что мемы заставляют всех смеяться; 44% говорят, что они близки по духу;

говорят, что они близки по духу; 40% ценят возможность проявить нишевое, общее чувство юмора;

ценят возможность проявить нишевое, общее чувство юмора; 36% отметили, что мемы хорошо передают конкретные эмоции – в частности, счастье, восторг и веселье.

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Мемы помогают стать ближе / Фото GettyImages

Может ли мем заменить целый разговор

Эксперт по коммуникациям Амира Мансур отметила, что мемы стали естественной частью общения поколения Z.

По ее словам, отправить мем – это иногда просто способ сказать: "Я это увидел и вспомнил о тебе" или "Ты это поймешь, потому что ты меня понимаешь", без необходимости начинать целый разговор.

Общее чувство юмора также создает свой собственный язык между друзьями, и иногда мем может выразить эмоцию или переживания, которые трудно изложить словами,

– отмечает эксперт.

Мемы помогают выражать эмоции / Фото GettyImages

Несмотря на активное использование цифровых средств коммуникации, зумеры все же больше ценят личное общение. В то же время цифровые форматы могут помогать поддерживать дружбу, когда люди физически находятся далеко друг от друга.

Какой способ общения выбирает большинство зумеров

Четверть опрошенных назвали мемы одним из самых выразительных способов общения. Однако самым значимым форматом остались личные разговоры. Их выбрали 52% респондентов.

Далее следуют видеозвонки (32%) и телефонные звонки (29%). При этом 46% опрошенных заявили, что больше всего смеются с друзьями именно во время личных встреч.

73% считают, что цифровое общение положительно повлияло на их дружеские отношения. В то же время 77% согласны с тем, что отправлять и получать мемы – это замечательно, но это не сравнится с личной встречей с друзьями.

Большинство пользователей Zoom по-прежнему отдают предпочтение личному общению / Фото Unsplash

Кроме того, 66% респондентов считают, что для поддержания крепкой дружбы нужно видеться как минимум раз в месяц.

Однако регулярным встречам могут мешать нехватка свободного времени (38%), значительное расстояние между местами проживания (36%) и ограниченные возможности передвижения (15%).

В целом 68% опрошенных считают, что проживание в разных городах может затруднять поддержание дружеских отношений.