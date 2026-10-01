Водночас самі зумери визнають, що цифрове спілкування не може повністю замінити особисті зустрічі. Про це свідчать результати опитування 1 000 представників покоління Z, пише The Sun.

Скільки мемів зумери надсилають одне одному

Дослідження показало, що люди, які регулярно надсилають меми друзям, у середньому відправляють 572 меми на рік, а отримують – 661.

Водночас 74% опитаних заявили, що такий формат онлайн-спілкування, який включає меми, кумедні відео, GIF-файли та зображення, допоміг їм стати ближчими з друзями.

Серед причин:

58% вважають, що меми змушують усіх сміятися;

вважають, що меми змушують усіх сміятися; 44% кажуть, що вони близькі за духом;

кажуть, що вони близькі за духом; 40% цінують можливість задіяти нішеве, спільне почуття гумору;

цінують можливість задіяти нішеве, спільне почуття гумору; 36% зазначили, що вони добре передають конкретні емоції – зокрема щастя, захоплення та розвагу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Меми допомагають стати ближчими / Фото GettyImages

Чи може мем замінити цілу розмову

Експертка з комунікацій Аміра Мансур зазначила, що меми стали природною частиною спілкування покоління Z.

За її словами, надіслати мем іноді просто спосіб сказати: "Я це побачив і згадав про тебе" або "Ти це зрозумієш, бо ти мене розумієш", без необхідності розпочинати цілу розмову.

Спільне почуття гумору також створює свою власну мову між друзями, і іноді мем може виразити емоцію чи переживання, які важко викласти словами,

– зазначає експертка.

Меми допомагають виражати емоції / Фото GettyImages

Попри активне використання цифрових способів комунікації, зумери все ж більше цінують особисте спілкування. Водночас цифрові формати можуть допомагати підтримувати дружбу тоді, коли люди фізично перебувають далеко одне від одного.

Який спосіб спілкування обирають більшість зумерів

Чверть опитаних назвали меми одним із найвиразніших способів спілкування. Проте найзначущим форматом залишилися особисті розмови. Їх обрали 52% респондентів.

Далі йдуть відеодзвінки (32%) та телефонні дзвінки (29%). При цьому 46% опитаних заявили, що найбільше сміються з друзями саме під час особистих зустрічей.

73% вважають, що цифрове спілкування позитивно вплинуло на їхні дружні стосунки. Водночас 77% погоджуються, що надсилати та отримувати меми чудово, але це не зрівняється з особистою зустріччю з друзями.

Більшість зумерів все ще надають перевагу особистому спілкуванню / Фото Unsplash

Крім того, 66% респондентів вважають, що для підтримання міцної дружби потрібно бачитися щонайменше раз на місяць.

Однак зустрічатися регулярно можуть заважати брак вільного часу (38%), значна відстань між місцями проживання (36%) та обмежені можливості пересування (15%).

Загалом 68% опитаних вважають, що проживання в різних містах може ускладнювати підтримання дружніх стосунків.