"Усе по 100 на АЗС": мережа відреагувала на зміни цінових табло під тризначні цифри
- В інтернет-просторі частенько з'являються відео з українських АЗС, де працівники змінюють цінові панелі.
- Люди жартують про підготовку до значного підвищення вартості пального, що й потребує більше простору на табло.
У соцмережах активно поширюються відео з українських автозаправних станцій, де працівники нібито знімають старі табло з цінами на пальне або встановлюють нові.
Йдеться про необхідність підлаштувати панелі під тризначні цифри на тлі можливого підвищення цін на пальне.
Яка ситуація виникла на українських АЗС?
На роликах, які користувачі публікують у Instagram та Facebook, видно, як на АЗС демонтують цінники чи монтують нові панелі. Через це в мережі з'явилися припущення, що табло змінюють, аби на них можна було відображати тризначні ціни за літр пального.
Працівники демонтують цінове табло на АЗС: дивіться відео stroygrad_odessa2001
Деякі користувачі жартують, що ціни "по 100 гривень" раніше нібито не могли з'явитися, бо на табло просто не вистачало місця для ще однієї цифри. У частині відео люди навіть вимірюють ширину панелей, щоб перевірити, чи помістяться там числа понад 100 гривень.
Співробітники виміряють цінове табло на АЗС: дивіться відео
Подібні ролики швидко поширюються також у TikTok і Telegram, супроводжуючись жартами та реакціями на подорожчання бензину.
Українці жартують про труднощі із заправкою авто: дивіться скриншоти з мережі
За словами користувачів соцмереж, заміну табло нібито помітили на заправках у Львові, Рівному, Одесі, Луцьку та інших містах.
Люди створюють меми про ситуацію з цінами на пальне: дивіться фото з мережі
Водночас жодних офіційних підтверджень того, що мережі АЗС масово змінюють табло саме через підготовку до відображення цін понад 100 гривень за літр, наразі немає. До того ж Володимир Зеленський домовився з мережею АЗС про продаж бензину без націнки, щоб покривати лише операційні витрати.
З чим пов'язане загострення ситуації з пальним у світі?
Загострення конфліктів на Близькому Сході спричинило коливання цін на нафту. Зауважимо, що операція США та Ізраїля в Ірані вплинула на низку країн Перської затоки, які безпосередньо займаються експортом нафти.
Втім, військові дії в близькосхідному регіоні впливають і на вартість пального в Україні. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев пояснив, що військові ризики здебільшого вже були закладені в ціну нафти, а зараз ситуація полягає у тому, що учасники ринку хочуть заробити на цьому зростанні.