"Лукашенко – один": Давидюк назвав найбільший гріх білорусів

Лукашенко є вірним посіпакою Путіна та дозволяє йому використовувати Білорусь у війні проти України. Тож білорусам треба активізуватися та врешті скинути режим самопроголошеного президента.

Так, найбільший гріх громадян Білорусі – це їхня пасивність. Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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Українці довго пам'ятають зовнішніх ворогів

За його словами, у 2020 році білоруси просили допомоги у боротьбі з режимом Лукашенка, а зараз українці мають таку "подяку". "У нас коротка генетична пам'ять всередині країни, але зовнішніх ворогів ми пам'ятаємо дуже довго", – наголосив Давидюк.

Він зазначив, що наразі завдання України активізувати "залишки адекватності" білорусів. Ба більше, революція в Білорусі або військовий переворот є нашим геополітичним інтересом.

Допустити кровопролиття Білорусі проти України буде помилкою. Так, стріляють з їхніх баз, але роблять це росіяни. В Україні та світі це ще чітко усвідомлюють,

– підкреслив політолог.

На його думку, якщо допустити заходження на територію нашої держави війська Білорусі, то це кардинально змінить ставлення до країни. І насамперед маніпулюватимуть цим росіяни.

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У білорусів є можливість скинути режим Лукашенка

Давидюк зазначив, що сьогодні білоруський партизанський рух є недостатнім. Так, кожен білоруський партизан має стати революціонером і скинув владу. Крім того, Лукашенко залишився один, а російські війська зайняті війною в Україні.

У вас (білорусів – 24 канал) є супершанс скинути диктатора,

– підкреслив політолог.

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