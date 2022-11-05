"Лукашенко – один": Давидюк назвав найбільший гріх білорусів
Лукашенко є вірним посіпакою Путіна та дозволяє йому використовувати Білорусь у війні проти України. Тож білорусам треба активізуватися та врешті скинути режим самопроголошеного президента.
Так, найбільший гріх громадян Білорусі – це їхня пасивність. Таку думку 24 каналу висловив політолог Микола Давидюк.
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Українці довго пам'ятають зовнішніх ворогів
За його словами, у 2020 році білоруси просили допомоги у боротьбі з режимом Лукашенка, а зараз українці мають таку "подяку". "У нас коротка генетична пам'ять всередині країни, але зовнішніх ворогів ми пам'ятаємо дуже довго", – наголосив Давидюк.
Він зазначив, що наразі завдання України активізувати "залишки адекватності" білорусів. Ба більше, революція в Білорусі або військовий переворот є нашим геополітичним інтересом.
Допустити кровопролиття Білорусі проти України буде помилкою. Так, стріляють з їхніх баз, але роблять це росіяни. В Україні та світі це ще чітко усвідомлюють,
– підкреслив політолог.
На його думку, якщо допустити заходження на територію нашої держави війська Білорусі, то це кардинально змінить ставлення до країни. І насамперед маніпулюватимуть цим росіяни.
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У білорусів є можливість скинути режим Лукашенка
Давидюк зазначив, що сьогодні білоруський партизанський рух є недостатнім. Так, кожен білоруський партизан має стати революціонером і скинув владу. Крім того, Лукашенко залишився один, а російські війська зайняті війною в Україні.
У вас (білорусів – 24 канал) є супершанс скинути диктатора,
– підкреслив політолог.
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Участь Білорусі у війні проти України: що відомо
- Росія з початку повномасштабного вторгнення до нашої держави використовує територію Білорусі у своїх цілях. Так, на аеродромі в Мачулищах розташована російська військова техніка. Зокрема, надзвукові винищувачі та ракетні контейнери.
- Водночас самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко запевнив, що не збирається посилати в Україну своїх військовослужбовців. Він сказав, що "білорусам в Україні робити нічого".
- 2 листопада міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про те, що Росія та Білорусь будуть проводити спільні навчання. Робиться це звісно ж буцімто для збереження військової безпеки країни.
- У Генштабі зауважили, що наступ з Півночі може відбутися не раніше ніж через 2 – 3 місяці. Так, Збройні Сили наразі не фіксують жодних ознак формування наступальних угруповань ворога