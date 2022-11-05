"Лукашенко – один": Давидюк назвал самый большой грех белорусов

Лукашенко является верным приспешником Путина и позволяет ему использовать Беларусь в войне против Украины. Поэтому белорусам нужно активизироваться и в конце концов свергнуть режим самопровозглашенного президента.

Так, самій большой грех граждан Беларуси – это их пассивность. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк.

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Украинцы долго помнят внешних врагов

По его словам, в 2020 году белорусы просили помощи в борьбе с режимом Лукашенко, а сейчас украинцы имеют такую "благодарность". "У нас короткая генетическая память внутри страны, но внешних врагов мы помним очень долго", – подчеркнул Давидюк.

Он отметил, что в настоящее время задача Украины активизировать "остатки адекватности" белорусов. Более того, революция в Беларуси или военный переворот является нашим геополитическим интересом.

Допустить кровопролитие Беларуси против Украины будет ошибкой. Да, стреляют из их баз, но делают это россияне. В Украине и мире это еще четко осознают,

– подчеркнул политолог.

По его мнению, если допустить заход на территорию нашего государства войска Беларуси, то это кардинально изменит отношение к стране. И, прежде всего, будут манипулировать этим россияне.

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У белорусов есть возможность сбросить режим Лукашенко

Давидюк отметил, что сегодня белорусское партизанское движение недостаточно. Так, каждый белорусский партизан должен стать революционером и свергнуть власть. Кроме того, Лукашенко остался один, а российские войска заняты войной в Украине.

У вас (белорусов – 24 канал) есть супершанс сбросить диктатора,

– подчеркнул политолог.

Давидюк прокомментировал участие Беларуси в войне против Украины: смотрите видео

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