У ніч проти 7 вересня внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю Кабміну. В ЗМІ показали кадри влучання ворожої ракети по будівлі Уряду.

Про це пише 24 Канал з посиланням на united24.media.

Як ворог атакував ракетою будівлю Кабміну?

Російські окупанти в ніч проти 7 вересня вкотре тероризували Київ. Там внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну.

Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи,

– інформувала тоді глава уряду Свириденко і показала, який вигляд має будівля зсередини.

За попередньою інформацією, у будівлю Кабінету міністрів України влучив "Іскандер".

Влучання ворожої ракети у будівлю Уряду: дивіться відео

Росія била по Україні вночі 7 вересня: деталі