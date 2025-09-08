Укр Рус
24 Канал Новини України
8 вересня, 22:11
2

ЗМІ показали момент влучання однієї з ракет "Іскандер-К" у будівлю Кабміну

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У ніч проти 7 вересня російська ракета влучила у будівлю Кабміну в Києві.
  • В ЗМІ показали момент влучання повітряної цілі у будівлю Уряду.

У ніч проти 7 вересня внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю Кабміну. В ЗМІ показали кадри влучання ворожої ракети по будівлі Уряду.

Про це пише 24 Канал з посиланням на united24.media.

Як ворог атакував ракетою будівлю Кабміну?

Російські окупанти в ніч проти 7 вересня вкотре тероризували Київ. Там внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну.

Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи, 
– інформувала тоді глава уряду Свириденко і показала, який вигляд має будівля зсередини.

За попередньою інформацією, у будівлю Кабінету міністрів України влучив "Іскандер".

Влучання ворожої ракети у будівлю Уряду: дивіться відео

Росія била по Україні вночі 7 вересня: деталі

  • В неділю, 7 вересня, росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Для атаки вони застосували ударні БпЛА та ракети наземного базування.

  • Тоді ворог використав 823 засоби повітряного нападу.

  • Військо Кремля запустило 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

  • Крім цього, загарбники атакували 13 ракетами, зокрема, 9 крилатими ракетами "Іскандер-К" та 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

  • Станом на ранок 7 вересня, за даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання 9 ракет і 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.