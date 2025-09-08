ЗМІ показали момент влучання однієї з ракет "Іскандер-К" у будівлю Кабміну
- У ніч проти 7 вересня російська ракета влучила у будівлю Кабміну в Києві.
- В ЗМІ показали момент влучання повітряної цілі у будівлю Уряду.
У ніч проти 7 вересня внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю Кабміну. В ЗМІ показали кадри влучання ворожої ракети по будівлі Уряду.
Про це пише 24 Канал з посиланням на united24.media.
Як ворог атакував ракетою будівлю Кабміну?
Російські окупанти в ніч проти 7 вересня вкотре тероризували Київ. Там внаслідок атаки сталося займання у будівлі Кабміну.
Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи,
– інформувала тоді глава уряду Свириденко і показала, який вигляд має будівля зсередини.
За попередньою інформацією, у будівлю Кабінету міністрів України влучив "Іскандер".
Влучання ворожої ракети у будівлю Уряду: дивіться відео
Росія била по Україні вночі 7 вересня: деталі
В неділю, 7 вересня, росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Для атаки вони застосували ударні БпЛА та ракети наземного базування.
Тоді ворог використав 823 засоби повітряного нападу.
Військо Кремля запустило 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.
Крім цього, загарбники атакували 13 ракетами, зокрема, 9 крилатими ракетами "Іскандер-К" та 4 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.
Станом на ранок 7 вересня, за даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання 9 ракет і 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.