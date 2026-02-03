Переїхали до Дніпра, щоб урятуватися від обстрілів: від ворожого дрона загинула подружня пара

У неділю, 1 лютого, російський безпілотник влучив у приватне житло на околиці Дніпра. Під уламками будинку загинули Наталія та Руслан Кислові. Раніше вони виїхали з Покровського району Дніпропетровської області через постійні обстріли.

Разом із ними загинули й домашні тварини – коти та собаки, про яких дбала Наталія. Подробиці трагічної історії загибелі подружньої пари розповідає OBOZ.UA.

До теми Росіяни вгатили по Дніпропетровщині: що відомо про наслідки масованої атаки

Ким були жертви російського обстрілу?

Сестра загиблої, Вікторія Карманова, розповіла, що Наталії наприкінці грудня виповнився 51 рік. За її словами, вона була життєрадісною, відкритою людиною з дуже заразливим сміхом.

До Дніпра сім'я переїхала у вересні через постійні обстріли рідного села Покровське Синельниківського району. Вони орендували будинок на околиці міста, адже квартира не підходила для великої кількості тварин, яких Наталія не залишила напризволяще й забрала з собою.

Орендне житло було зняте лише на пів року, і надалі родина вже не могла дозволити собі плату. За словами сестри, подружжя планувало після завершення терміну оренди повернутися додому, попри небезпеку. Родичі відмовляли їх від цього кроку, але фінансові можливості були обмежені, і Наталія казала, що люди якось виживають — і вони зможуть.

Останнім часом Наталія вела домашнє господарство, любила готувати, пекла й завжди щедро приймала гостей. Раніше вона допомагала батькові у невеликій справі з вирощування риби.



Жертви удару БпЛА по Дніпру 1 лютого / Фото з фейсбуку

Руслан працював водієм вантажівки у "Новій пошті", доставляв посилки навіть у прифронтові регіони, зокрема на Донеччину.

Для Наталії це був другий шлюб. Від першого вона мала дорослого сина Ігоря, який вважав Руслана своїм батьком. Також у жінки залишилися двоє маленьких онуків. Наразі саме син займається оформленням документів, адже всі папери згоріли разом із будинком під час удару.

Варто нагадати, що в ніч на 1 лютого Дніпро знову зазнав ворожої атаки. Один із дронів поцілив просто в будинок, де мешкало подружжя. Люди не вижили, оселю майже повністю зруйновано – вціліли лише кілька стін.

Хто ще став жертвами російських країни-агресорки?