У ніч на неділю, 7 вересня, російська армія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. Уперше внаслідок ворожого удару було пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів України.

Тепер Володимир Зеленський показав руйнування журналістам Sky News. Видання опублікувало відповідне відео, передає 24 Канал.

Як виглядає будівля Кабміну зараз?

Український президент зустрів журналістів Sky News у символічному місці – біля будівлі уряду, яка була пошкоджена під час найбільшого повітряного удару Росії за час повномасштабної війни.

Ми пережили дуже важку ніч,

– згадує Зеленський.

Зеленський показав будівлю Кабміну: дивіться відео

На запитання журналістки про те, яке, на його думку, послання росіяни хотіли передати цією атакою, Зеленський відповів: "Я не знаю, що у них в головах, це важко зрозуміти. Але ми маємо визнати, що вони не хочуть миру".

Нагадаємо, у будівлю Кабміну влучила крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Результат аналізу уламків свідчить, що бойова частина не вибухнула. Ракета містила близько 35 компонентів американського виробництва, а також деталі з Японії, Великої Британії, Швейцарії, Білорусі та Росії.

Масована російська атака 7 вересня: коротко про головне