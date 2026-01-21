Забезпечував усе донецьке угруповання, – експерт про удар по складу боєприпасів у Дебальцевому

Ввечері 20 січня у місті Дебальцеве, що на окупованій Донеччині, лунали вибухи на місці, де росіяни розмістили склад боєприпасів. Це склад був дуже важливий для росіян.

Про це 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зазначивши, що тепер противнику може бути складно відновити свої запаси. Мінімум на це підуть тижні.

Про удар по складу боєприпасів у Дебальцевому

Голова Українського центру безпеки на співпраці пояснив, що для того, щоб відновити запаси, які згоріли на Донеччині, окупантам знадобляться кілька тижнів або й навіть місяців. Усе залежить від того, наскільки швидко та якісно спрацює ворожа логістика та стратегічному рівні.

В Дебальцевому знаходився один з найбільших та головних складів боєприпасів. Він забезпечував усе донецьке угруповання противника,

– наголосив Кузан.

Тобто усе, що росіяни перевозили на фронт на Схід та Північ, було саме там. Поки що немає інформації, чи склад вдалось знищити повністю. Однак очевидно, що донецьке угрупування ворога недоотримає належну кількість боєприпасів найближчим часом.

Зауважте! Місцеві у Дебальцевому зафільмували атаку, на відео видно яскраві спалахи, чути гучні вибухи. Люди повідомляли про детонацію боєприпасів.

