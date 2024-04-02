Це лише початок, згодом економіку Росії накриє серйозна лавина: військове зведення від Світана

Дрони не дають спокою росіянам, атакуючи їхні військові підприємства. 2 квітня під удар потрапили НПЗ і завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні для 24 Каналу зауважив, що такі "санкції" болісніше б'ють по росіянах, ніж запроваджені Заходом.

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Удар по заводу "Шахедів"

Світан вважає, що атака дронів на завод зі збору "Шахедів" у Татарстані є операцією Головного управління розвідки Міноборони, оскільки робота по військових об'єктах у їхньому підпорядкуванні.

І ціль – це завод зі збирання так званих "Гераней", хоча це "Шахеди",

– зауважив полковник запасу.

А завод зі збирання "Шахедів" є саме військовим об'єктом.

Він додав, що, судячи з розмаху, найімовірніше, це був безпілотник UJ-22 Airborne. Цей БпЛА може летіти стільки, на скільки вистачить пального. Тобто може залетіти й на 1500, і на 2000 кілометрів. Тобто до економічної зони "Алабуга" міг дійти.

Атака на НПЗ у Татарстані

Полковник запасу зазначив, що влучання в нафтопереробний завод у Татарстані свідчить про те, що наші спецслужби знайшли внутрішні резерви, зібравши достатньо фінансів для збирання безпілотників та виконання бойового завдання.

Можна сказати з упевненістю, що триватиме знищення вуглеводневої галузі,

– заявив Світан.

Адже, наголосив він, об'єкти нафтової галузі є легальними військовими цілями. Тому що вони виробляють дизель для танків та авіаційний керосин для літаків.

Пожежа на заводі у Підмосков'ї

Світан зауважив, що практично все машинобудування Росії працює на оборонну галузь щонайменше півтора року. Уся ворожа економіка нині працює на неї. Тому будь-який завод, який пов'язаний з механічною обробкою або підготовкою до збирання засобів є військовою ціллю.

Єдине, за його словами, не завжди потрібно відправляти дорогі безпілотники, набагато простіше організувати групу для підпалу чи підриву деяких цехів цих підприємств. Тим паче у Росії зараз багато визвольних груп із національних республік, які розуміють, як треба допомагати Україні для розвалу економіки країни-агресорки.

Це лише початок. Це перші камінці серйозної лавини, яка зрештою накриє всю економіку Росії,

– певен полковник запасу.

Військовий експерт додав, що ці "санкції" набагато болісніше б'ють по росіянах, ніж ті, які накладає демократична спільнота.

Атака дронів по Татарстану: коротко