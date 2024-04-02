Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні для 24 Каналу зауважив, що такі "санкції" болісніше б'ють по росіянах, ніж запроваджені Заходом.
До речі Дрони вдарили по промисловій зоні Татарстану: момент потужного вибуху потрапив на відео
Удар по заводу "Шахедів"
Світан вважає, що атака дронів на завод зі збору "Шахедів" у Татарстані є операцією Головного управління розвідки Міноборони, оскільки робота по військових об'єктах у їхньому підпорядкуванні.
І ціль – це завод зі збирання так званих "Гераней", хоча це "Шахеди",
– зауважив полковник запасу.
А завод зі збирання "Шахедів" є саме військовим об'єктом.
Він додав, що, судячи з розмаху, найімовірніше, це був безпілотник UJ-22 Airborne. Цей БпЛА може летіти стільки, на скільки вистачить пального. Тобто може залетіти й на 1500, і на 2000 кілометрів. Тобто до економічної зони "Алабуга" міг дійти.
Атака на НПЗ у Татарстані
Полковник запасу зазначив, що влучання в нафтопереробний завод у Татарстані свідчить про те, що наші спецслужби знайшли внутрішні резерви, зібравши достатньо фінансів для збирання безпілотників та виконання бойового завдання.
Можна сказати з упевненістю, що триватиме знищення вуглеводневої галузі,
– заявив Світан.
Адже, наголосив він, об'єкти нафтової галузі є легальними військовими цілями. Тому що вони виробляють дизель для танків та авіаційний керосин для літаків.
Пожежа на заводі у Підмосков'ї
Світан зауважив, що практично все машинобудування Росії працює на оборонну галузь щонайменше півтора року. Уся ворожа економіка нині працює на неї. Тому будь-який завод, який пов'язаний з механічною обробкою або підготовкою до збирання засобів є військовою ціллю.
Єдине, за його словами, не завжди потрібно відправляти дорогі безпілотники, набагато простіше організувати групу для підпалу чи підриву деяких цехів цих підприємств. Тим паче у Росії зараз багато визвольних груп із національних республік, які розуміють, як треба допомагати Україні для розвалу економіки країни-агресорки.
Це лише початок. Це перші камінці серйозної лавини, яка зрештою накриє всю економіку Росії,
– певен полковник запасу.
Військовий експерт додав, що ці "санкції" набагато болісніше б'ють по росіянах, ніж ті, які накладає демократична спільнота.
Атака дронів по Татарстану: коротко
- 2 березня російський Татарстан зазнав атаки українських безпілотників. Під їхній приціл потрапили завод зі збирання "Шахедів" в "Алабузі" та нафтозавод. За даними Reuters, це призвело до "значних збитків" військових об'єктів Росії.
- У Путіна досить стримано відреагували на удар по військових об'єктах у Татарстані. Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков взявся погрожувати Україні "знищенням". Він заявив, що російські військові працюють, щоб "мінімізувати цю загрозу".
- Водночас в Офісі Президента наголосили, що Україна має право знищувати всі об'єкти, які забезпечують дії агресора на її території. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що ефективність та далекобійність українських дронів доведена, питання лише у масштабах.