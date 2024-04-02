Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для 24 Канала подчеркнул, что такие "санкции" болезненнее бьют по россиянам, чем введенные Западом.

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Удар по заводу "Шахедов"

Свитан считает, что атака дронов на завод по сбору "Шахедов" в Татарстане является операцией Главного управления разведки Минобороны, поскольку работа по военным объектам в их подчинении.

И цель – это завод по сбору так называемых "Гераней", хотя это "Шахеды",

– отметил полковник запаса.

А завод по сбору "Шахедов" является именно военным объектом.

Он добавил, что, судя по размаху, вероятнее всего, это был беспилотник UJ-22 Airborne. Этот БПЛА может лететь столько, на сколько хватит топлива. То есть может залететь и на 1500, и на 2000 километров. Следовательно, до экономической зоны "Алабуга" мог дойти.

Атака на НПЗ в Татарстане

Полковник запаса отметил, что попадание в нефтеперерабатывающий завод в Татарстане свидетельствует о том, что наши спецслужбы нашли внутренние резервы, собрав достаточно финансов для сбора беспилотников и выполнения боевого задания.

Можно сказать с уверенностью, что будет продолжаться уничтожение углеводородной отрасли,

– заявил Свитан.

Ведь, подчеркнул он, объекты нефтяной отрасли являются легальными военными целями. Потому что они производят дизель для танков и авиационный керосин для самолетов.

Пожар на заводе в Подмосковье

Свитан заметил, что практически все машиностроение России работает на оборонную отрасль минимум полтора года. Вся вражеская экономика сейчас работает на нее. Поэтому любой завод, связанный с механической обработкой или подготовкой к сборке средств является военной целью.

Единственное, по его словам, не всегда нужно отправлять дорогие беспилотники, гораздо проще организовать группу для поджога или подрыва некоторых цехов этих предприятий. Тем более в России сейчас много освободительных групп из национальных республик, понимающих, как надо помогать Украине для развала экономики страны-агрессора.

Это только начало. Это первые камни серьезной лавины, которая в конце концов накроет всю экономику России,

– уверен полковник запаса.

Военный эксперт добавил, что эти "санкции" гораздо болезненнее бьют по россиянам, чем те, которые накладывает демократическое сообщество.

Атака дронов по Татарстану: кратко