Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для 24 Канала подчеркнул, что такие "санкции" болезненнее бьют по россиянам, чем введенные Западом.
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Удар по заводу "Шахедов"
Свитан считает, что атака дронов на завод по сбору "Шахедов" в Татарстане является операцией Главного управления разведки Минобороны, поскольку работа по военным объектам в их подчинении.
И цель – это завод по сбору так называемых "Гераней", хотя это "Шахеды",
– отметил полковник запаса.
А завод по сбору "Шахедов" является именно военным объектом.
Он добавил, что, судя по размаху, вероятнее всего, это был беспилотник UJ-22 Airborne. Этот БПЛА может лететь столько, на сколько хватит топлива. То есть может залететь и на 1500, и на 2000 километров. Следовательно, до экономической зоны "Алабуга" мог дойти.
Атака на НПЗ в Татарстане
Полковник запаса отметил, что попадание в нефтеперерабатывающий завод в Татарстане свидетельствует о том, что наши спецслужбы нашли внутренние резервы, собрав достаточно финансов для сбора беспилотников и выполнения боевого задания.
Можно сказать с уверенностью, что будет продолжаться уничтожение углеводородной отрасли,
– заявил Свитан.
Ведь, подчеркнул он, объекты нефтяной отрасли являются легальными военными целями. Потому что они производят дизель для танков и авиационный керосин для самолетов.
Пожар на заводе в Подмосковье
Свитан заметил, что практически все машиностроение России работает на оборонную отрасль минимум полтора года. Вся вражеская экономика сейчас работает на нее. Поэтому любой завод, связанный с механической обработкой или подготовкой к сборке средств является военной целью.
Единственное, по его словам, не всегда нужно отправлять дорогие беспилотники, гораздо проще организовать группу для поджога или подрыва некоторых цехов этих предприятий. Тем более в России сейчас много освободительных групп из национальных республик, понимающих, как надо помогать Украине для развала экономики страны-агрессора.
Это только начало. Это первые камни серьезной лавины, которая в конце концов накроет всю экономику России,
– уверен полковник запаса.
Военный эксперт добавил, что эти "санкции" гораздо болезненнее бьют по россиянам, чем те, которые накладывает демократическое сообщество.
Атака дронов по Татарстану: кратко
- 2 марта российский Татарстан подвергся атаке украинских беспилотников. Под их прицел попали завод по сборке "Шахедов" в "Алабуге" и нефтезавод. По данным Reuters, это привело к "значительному ущербу" военным объектам России.
- У Путина достаточно сдержанно отреагировали на удар по военным объектам в Татарстане. Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков взялся угрожать Украине "уничтожением". Он заявил, что российские военные работают, чтобы "минимизировать эту угрозу".
- В то же время в Офисе Президента отметили, что Украина имеет право уничтожать все объекты, которые обеспечивают действия агрессора на ее территории. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что эффективность и дальнобойность украинских дронов доказана, вопрос только в масштабах.