Це була фактично в'язниця: що являє собою завод з виробництва "Шахедів" у Татарстані
У російському Татарстані 2 квітня прогриміли вибухи. Українські безпілотники здолали майже 1200 кілометрів та атакували завод у економічній зоні "Алабуга", де збирають ударні дрони-камікадзе "Шахед".
Проте не єдиними дронами відоме підприємство. Як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, робота в "Алабузі" нагадує перебування у російській тюрмі, де начальники знущаються зі співробітників.
До теми Українські дрони атакували завод з виробництва "Шахедів": де розташований і що про нього відомо
З болем виробляють "Шахеди"
Політтехнолог припустив, що один безпілотник атакував завод з виробництва "Шахедів", два інших – гуртожиток місцевого коледжу. Там могли проживати спеціалісти, які навчають конструювати дрони, а також безпосередньо ті, хто їх складає – це все законні цілі для ударів.
Завод розташований у найбільшій, особливій та "вільній" економічній зоні промислово-виробничого типу в Росії – "Алабузі". Утім, слово "зона" більше личить. За даними Вікіпедії, людей там утримують наче у в'язниці, змушуючи насильно працювати. Фіксувалися навіть скарги від працівників.
Начальники розважаються наступним способом: розстрілюють підневільних з пейнтбольних рушниць. Один з керівників вважає, що співробітник повинен відчувати біль. Тобто, у них такі "розваги". Справжня зона у тюремному значені,
– наголосив Борис Тизенгаузен.
Удар по заводу "Шахедів" у Татарстані: що відомо
- Цього разу ціллю української атаки в особливій економічній зоні "Алабуга" став завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2". Операцію організувало Головне управління розвідки Міноборони України, внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.
- Саме ж керівництво ОЕЗ стверджує, що дрони вдарили по гуртожитку місцевого коледжу "Єлабуга Політех". Прокремлівські ЗМІ пишуть про влучання одного дрона, щонайменше 13 постраждалих осіб.
- За даними росЗМІ, жертви були студентами. Їх змушували збирати "Шахеди" для російської армії. У разі відмови їм погрожують відрахуванням. За цю роботу їм платять близько 30 – 40 тисяч рублів на місяць. Працюють вони цілодобово, а інколи без перерв. Серед них є громадяни Південного Судану, Зімбабве, Руанди та Нігерії.
- Зазначимо, що під час атаки 2 квітня також постраждав нафтопереробний завод у Татарстані. Речник президента Росії Дмітрій Пєсков прокоментував удар, заявивши, що російські військові працюють над тим, щоб припинити атаки української сторони на російські НПЗ.