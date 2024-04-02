Это была фактически тюрьма: что представляет собой завод по производству "Шахедов" в Татарстане
В российском Татарстане 2 апреля прогремели взрывы. Украинские беспилотники преодолели почти 1200 километров и атаковали завод в экономической зоне "Алабуга", где собирают ударные дроны-камикадзе "Шахед".
Однако не единственными дронами известно предприятие. Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, работа в "Алабуге" напоминает пребывание в российской тюрьме, где начальники издеваются над сотрудниками.
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С болью производят "Шахеды"
Политтехнолог допустил, что один беспилотник атаковал завод по производству "Шахедов", два других – общежитие местного колледжа. Там могли проживать специалисты, которые обучают конструировать дроны, а также непосредственно те, кто их составляет – это все законные цели для ударов.
Завод расположен в крупнейшей, особой и "свободной" экономической зоне промышленно-производственного типа в России – "Алабуге". Впрочем, слово "зона" больше подходит. По данным Википедии, людей там удерживают как в тюрьме, заставляя насильно работать. Фиксировались даже жалобы от работников.
Начальники развлекаются следующим способом: расстреливают подневольных из пейнтбольных ружей. Один из руководителей считает, что сотрудник должен чувствовать боль. То есть, у них такие "развлечения". Настоящая зона в тюремном значении,
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Удар по заводу "Шахедов" в Татарстане: что известно
- На этот раз целью украинской атаки в особой экономической зоне "Алабуга" стал завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2". Операцию организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.
- Само же руководство МЭЗ утверждает, что дроны ударили по общежитию местного колледжа "Елабуга Политех". Прокремлевские СМИ пишут о попадании одного дрона, по меньшей мере 13 пострадавших лиц.
- По данным росСМИ, жертвы были студентами. Их заставляли собирать "Шахеды" для российской армии. В случае отказа им угрожают отчислением. За эту работу им платят около 30 – 40 тысяч рублей в месяц. Работают они круглосуточно, а иногда без перерывов. Среди них есть граждане Южного Судана, Зимбабве, Руанды и Нигерии.
- Отметим, что во время атаки 2 апреля также пострадал нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал удар, заявив, что российские военные работают над тем, чтобы прекратить атаки украинской стороны на российские НПЗ.