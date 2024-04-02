Это была фактически тюрьма: что представляет собой завод по производству "Шахедов" в Татарстане

В российском Татарстане 2 апреля прогремели взрывы. Украинские беспилотники преодолели почти 1200 километров и атаковали завод в экономической зоне "Алабуга", где собирают ударные дроны-камикадзе "Шахед".

Однако не единственными дронами известно предприятие. Как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, работа в "Алабуге" напоминает пребывание в российской тюрьме, где начальники издеваются над сотрудниками.

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Политтехнолог допустил, что один беспилотник атаковал завод по производству "Шахедов", два других – общежитие местного колледжа. Там могли проживать специалисты, которые обучают конструировать дроны, а также непосредственно те, кто их составляет – это все законные цели для ударов.

Завод расположен в крупнейшей, особой и "свободной" экономической зоне промышленно-производственного типа в России – "Алабуге". Впрочем, слово "зона" больше подходит. По данным Википедии, людей там удерживают как в тюрьме, заставляя насильно работать. Фиксировались даже жалобы от работников.

Начальники развлекаются следующим способом: расстреливают подневольных из пейнтбольных ружей. Один из руководителей считает, что сотрудник должен чувствовать боль. То есть, у них такие "развлечения". Настоящая зона в тюремном значении,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

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