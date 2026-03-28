Удар "Шахедів" по Миколаївщині: серед 8 поранених 7 – діти

28 березня росіяни атакували Миколаївську область дронами. Відомо про кількох поранених. Майже усі з них – діти.

Надвечір на Миколаївщині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Які наслідки дронової атаки на Миколаївщину?

Очільник ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок атаки "Шахедів" на Воскресенську громаду поранення отримали восьмеро людей. Семеро з них – це діти.

За словами чиновника, усіх постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.

Зауважимо, що увечері Росія піднімала МіГ-31К, над усією Україною нависала ракетна небезпека. Ворог випустив "Кинджали" у напрямку Старокостянтинова, що на Хмельниччині. Там прогриміли вибухи. Інформації про наслідки удару наразі невідомі.